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Ce studii are Adrian Veștea. Unde a făcut facultatea și ce diplomă are premierul desemnat

De: Anca Chihaie 16/06/2026 | 14:21
Ce studii are Adrian Veștea. Unde a făcut facultatea și ce diplomă are premierul desemnat
Cine este Adrian Veștea, noul premier al României / Sursa foto: Facebook / Adrian Ioan Veștea
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Adrian Veștea, figură cunoscută în administrația publică din România și implicat de-a lungul anilor în mai multe funcții de conducere la nivel local și județean, revine în atenția publică odată cu discuțiile recente privind posibila sa desemnare pentru funcția de premier. Parcursul său profesional este dublat de un traseu educațional care include studii economice și programe de formare în administrație publică, desfășurate în mai multe instituții de învățământ superior din țară.

Originar din Râșnov, Adrian Veștea a finalizat studiile liceale la începutul anilor ’90, mai exact în 1992, după care a urmat o perioadă de câțiva ani în care s-a orientat către formarea academică în domeniul economic. În 1996, acesta s-a înscris la Universitatea George Barițiu din Brașov, o instituție de învățământ superior privată la acea vreme, unde a urmat cursuri în domeniul economic până în anul 2000.

Ce studii are Adrian Veștea

Deși studiile universitare au fost derulate la această instituție, examenul de finalizare a fost susținut în cadrul Academia de Studii Economice din București, la specializarea Contabilitate și informatică de gestiune, conform informațiilor din CV-ul său oficial. Acest traseu academic reflectă o formare orientată către domeniul economic și al gestiunii financiare, domenii în care și-a consolidat ulterior activitatea profesională.

După încheierea studiilor de licență, parcursul educațional al lui Adrian Veștea a continuat prin mai multe etape de specializare. În anul 2004, a promovat examenul de admitere în Corpul Experților Contabili, consolidând astfel pregătirea sa în domeniul contabilității și expertizei financiare. Ulterior, în 2006, a absolvit un program postuniversitar organizat de Institutul Național de Administrație, desfășurat la Sibiu, program orientat către formarea specialiștilor în administrația publică.

Un alt moment important în pregătirea sa academică a avut loc în 2007, când a finalizat un program de master la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, cu specializarea Managementul administrației publice în contextul integrării europene. Această etapă a completat profilul său profesional, orientându-l și mai mult către zona de management public și politici administrative.

Instituția de învățământ în care și-a început parcursul universitar, Universitatea „George Barițiu” din Brașov, a avut ulterior un parcurs controversat în sistemul educațional românesc. Aceasta a funcționat ca universitate privată, însă în urma evaluărilor realizate de autoritățile din domeniul calității învățământului superior, a primit calificative nefavorabile, fiind ulterior desființată prin acte normative, începând cu anul universitar 2017–2018. Evaluările au evidențiat probleme legate de încrederea instituțională și funcționarea academică.

Pe plan profesional, înainte de a intra în administrația publică la nivel politic, Adrian Veștea a activat în domeniul silvic și economic. După efectuarea stagiului militar, a lucrat în cadrul unor structuri de cercetare și amenajări silvice, iar ulterior a ocupat poziții de economist și contabil-șef în diverse organizații. Aceste experiențe au contribuit la formarea unei baze profesionale solide în zona de gestiune și administrație.

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