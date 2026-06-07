Ce sumă de bani a primit Bibi de la Antena 1, pentru cele 21 de săptămâni în jungla de la Survivor 2026

Bianca Stoica, cunoscută în competiție drept „Bibi”, a fost una dintre cele mai rezistente prezențe din sezonul „Survivor România 2026”. Tânăra de 19 ani a reușit să ajungă până în faza semifinalelor după săptămâni întregi de trasee extenuante, condiții dure de trai și dueluri individuale decisive.

Bianca Stoica a fost prezentă încă din prima etapă a competiției și a reușit să reziste în jungla din Republica Dominicană timp de 21 de săptămâni. Fosta concurentă a depășit numeroase eliminări și confruntări directe cu adversarii săi.

Semifinala care i-a fost decisivă

Ultimul ei drum în competiție a fost decis în cadrul uneia dintre cele mai tensionate probe individuale ale sezonului. Bianca Stoica a intrat în duel direct cu Lucian Popa, într-un traseu extrem de solicitant, unde fiecare secundă a contat.

Proba a fost una cu miză uriașă: ultimul loc din finala „Survivor România 2026”. Deși la un moment dat părea că are un avantaj important, Bianca a ratat decisiv ultima parte a traseului. De cealaltă parte, Lucian Popa a recuperat spectaculos și a reușit să doboare totemul.

Momentul eliminării a fost unul dureros, tânăra de 19 ani prăbușindu-se pe nisip și izbucnind în lacrimi în fața colegilor. Emoțiile au fost amplificate și de faptul că Bianca a declarat că se vedea deja în finală și că această eliminare a venit „la limită”.

De-a lungul sezonului, Bibi a fost apreciată pentru determinarea sa, dar și pentru momentele în care a reușit să treacă peste tensiuni și conflicte interne din echipă. Chiar și colegii au recunoscut că evoluția ei a fost una peste așteptări.

În semifinală, reacțiile au fost împărțite. În timp ce unii au considerat eliminarea ca fiind o chestiune de ghinion, alții au subliniat că duelul cu Lucian Popa a fost unul extrem de echilibrat, decis de o singură greșeală pe final.

Suma pe care a primit-o Bibi pentru cele 21 de săptămâni

Deși eliminarea a venit la un pas de finală, Bianca Stoica a părăsit competiția cu un parcurs lung și intens, fiind una dintre concurentele care au rezistat cel mai mult în acest sezon.

Iar dincolo de experiența din junglă, fiecare săptămână petrecută în competiție a fost răsplătită financiar, conform grilei stabilite pentru participanți.

Astfel, după 21 de etape în care a trecut prin probe fizice epuizante, nopți dificile și confruntări tensionate, suma totală încasată de Bianca Stoica pentru participarea la „Survivor România 2026” ajunge la 21.000 de euro, fiecare stage fiind remunerat cu câte 1.000 de euro.

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