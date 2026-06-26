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Ce temperatură are apa mării azi, 26 iunie 2026? Aglomerație mare pe litoral

De: Anca Chihaie 26/06/2026 | 13:58
Sursa foto: Pixabay
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Valul de căldură care a cuprins aproape întreaga țară îi determină pe tot mai mulți români să caute refugiu pe litoral, acolo unde temperaturile sunt mai ușor de suportat decât în marile orașe. În acest sfârșit de săptămână, stațiunile de la malul mării sunt așteptate să fie pline, iar plajele au început să se aglomereze încă din primele ore ale dimineții. Mii de turiști profită de vremea însorită și de briza mării pentru a scăpa, măcar pentru câteva zile, de disconfortul provocat de canicula din restul țării.

Meteorologii avertizează că episodul de caniculă va continua și în zilele următoare. Dacă în multe zone ale țării sunt prognozate temperaturi care depășesc frecvent 35 de grade Celsius, pe litoral maximele vor rămâne în jurul valorilor de 30-31 de grade. Tocmai această diferență transformă stațiunile de la malul mării într-una dintre cele mai căutate destinații pentru cei care încearcă să evadeze din calea căldurii sufocante.

Ce temperatură are apa mării azi, 26 iunie 2026?

La această oră, pe litoral se înregistrează 28 de grade Celsius, în timp ce apa mării are aproximativ 22 de grade. Diferența de temperatură dintre aer și apă îi încurajează pe cei aflați pe plajă să petreacă mai mult timp în mare, unde răcoarea oferă o alternativă binevenită la arșița de pe nisip. Chiar dacă soarele strălucește puternic, briza face ca atmosfera să fie mai plăcută decât în alte regiuni afectate de temperaturi extreme.

În stațiuni, plajele sunt animate de familii cu copii, grupuri de tineri și turiști veniți din toate colțurile țării. Șezlongurile se ocupă rapid, iar terasele și restaurantele de pe faleză încep să primească tot mai mulți clienți încă dinainte de prânz. Hotelierii și operatorii din turism estimează unul dintre cele mai aglomerate weekenduri de la începutul sezonului estival, pe fondul temperaturilor foarte ridicate anunțate pentru următoarele zile.

Cu toate că valorile termice de pe litoral sunt mai scăzute decât în interiorul țării, specialiștii atrag atenția că expunerea la soare rămâne periculoasă. Indicele radiațiilor ultraviolete este ridicat și poate ajunge la valoarea 8, ceea ce înseamnă un risc crescut pentru apariția arsurilor solare în cazul expunerii prelungite. Din acest motiv, turiștii sunt sfătuiți să evite intervalul de maximă intensitate a radiațiilor, să folosească produse cu factor ridicat de protecție solară și să consume suficiente lichide pentru a preveni deshidratarea.

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