Ce ținute au ales absolventele de liceu pentru prima probă de Bacalaureat. Au încercat să facă față caniculei

Prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat 2026 a avut loc ieri, când peste 120.000 de absolvenți de liceu au susținut testarea la Limba și literatura română. Emoțiile au fost mari pentru candidați, care au intrat în sălile de examen încă de la primele ore ale dimineții. Pentru că se anunțase un val de caniculă, mai multe eleve s-au pregătit corespunzător cu ținute specifice veri.

Pe lângă provocările examenului, absolvenții au avut de înfruntat și temperaturile extreme care au afectat mare parte din țară. În mai multe județe au fost emise avertizări de caniculă, iar disconfortul termic s-a resimțit inclusiv în unitățile de învățământ unde s-a desfășurat examenul.

Cum s-au îmbrăcat absolventele de liceu la prima probă a Bacalaureatului

Din acest motiv, numeroase eleve au ales ținute mai lejere decât cele pe care le vedem de obicei la un examen atât de important. Imagini surprinse la Colegiul Național „Ion Minulescu” din Slatina au arătat absolvente îmbrăcate în haine foarte ușoare, precum pantaloni scurți și maieu, adaptate pentru temperaturile ridicate. În mod normal, unele dintre aceste ținute ar fi fost considerate prea sumare pentru un examen de Bacalaureat, însă contextul unui cod roșu de caniculă a făcut ca alegerea lor să fie, într-o anumită măsură, de înțeles.

Pentru a reduce efectele căldurii, Ministerul Educației a solicitat inspectoratelor școlare să adopte măsuri speciale în toate centrele de examen. Candidații și profesorii au trebuit să aibă acces permanent la apă potabilă, iar acolo unde a fost posibil, probele au fost organizate în săli mai ferite de expunerea directă la soare.

Totodată, ministerul a recomandat folosirea cu prioritate a sălilor dotate cu aer condiționat. În unitățile în care nu există astfel de sisteme, au fost utilizate ventilatoare, aparate mobile de climatizare sau alte soluții tehnice menite să reducă disconfortul termic. Ministrul Educației a transmis că siguranța și confortul elevilor reprezintă o prioritate în această perioadă marcată de temperaturi extreme, motiv pentru care școlile au fost încurajate să ia toate măsurile necesare pentru desfășurarea examenelor în condiții cât mai bune.

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