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Ce trebuie să faci pe 21 iunie, în ziua când are loc Solstițiul de vară. Astrologul Sanda Ionescu: „Așa se poate manifesta energia Luminii”

De: Andrei Iovan 20/06/2026 | 13:42
Ce trebuie să faci pe 21 iunie, în ziua când are loc Solstițiul de vară. Astrologul Sanda Ionescu: Așa se poate manifesta energia Luminii
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Mâine, 21 iunie, are loc Solstițiul de vară, unul dintre cele mai importante momente astronomice și simbolice ale anului. Potrivit astrologului Sanda Ionescu, acest eveniment aduce o energie puternică, marcând un nou început și o invitație la reconectare cu propria lumină interioară. Este și cea mai potrivită zi pentru manifestare și pentru purificări energetice.

Sanda Ionescu explică faptul că Solstițiul de Vară este asociat cu ingresul Soarelui în semnul Racului, care va avea loc la ora 11:25. Trecerea Soarelui dintr-un semn mutabil într-unul cardinal vorbește despre începuturi, despre capacitatea de a porni pe un nou drum și despre nevoia de a ne adapta la schimbările vieții.

Sanda Ionescu: „Energia masculină este susținută de cea feminină”

Potrivit astrologului, Soarele aflat în Rac se află sub influența Lunii, ceea ce simbolizează susținerea energiei masculine de către energia feminină. La nivel simbolic, emoția devine combustibilul manifestării, iar memoria emoțională capătă un rol esențial în această perioadă.

Ingresul Soarelui in semne cardinale formeaza Echinocțiile si Solstițiile. Trecerea Soarelui dintr-un semn mutabil in unul cardinal ne învață ca totul este un început, în spirală. Începem, fixăm si după ne punem întrebări si încercăm, pe cât se poate, să nu ne agățam, să nu punem presiune pe viața, ci sa o adaptăm. Totul este Etern, dacă ne relaxăm și învățăm să acceptam viața cu bune si cu rele.

Sanda Ionescu, despre solstițiul de vară 2026

Soarele intră în semnul Racului mâine, la ora 11:25. Soarele este la dispoziția Lunii, ceea ce ne arată ca energia masculină( si la propriu si la nivel individual, energetic), este susținută de energia feminină. Așa se poate manifesta energia Luminii. Femeia este cea care dă naștere si energiei masculine si o susține. Emoția este cea care dă energie manifestării si o sustine. Aici vorbim si de memorie. Însă e vorba de memoria emoțională. Care se fixează mai ușor si mai natural în ființa umană.

Ascendentul este în Fecioară, iar Luna este si ea în semnul feminități. Fecioară înseamnă detalii, meritocrație. Cei cu adevărat merituoși, culeg roadele muncii lor. Luna înseamnă si felul în care ne hrănim, iar în Fecioară ne îndeamnă să profităm de roadele pământului, de hrana naturală. Și pentru ca Fecioara este guvernată de Mercur, Mercur este un Rac, observăm aici o Recepție Mutuală între Guvernatorul Ascensiunii și dispozitorul Soarelui. Luna face Recepție Mutuală cu Mercur. Memoria mentală si cea emoțională se susțin si ne susțin. Ne spune aceasta Recepție, sa avem grijă de Templul nostru( corpul fizic), prin care experimentăm viața, sa facem mișcare, sa îi conferim sănătate și vitalitate, sa ne punem la contribuție mintea, sa studiem, sa punem întrebări, sa fim curioși, insa in echilibru cu starea de emoție, sa trecem si prin filtrul emoțional ceea ce mintea noastră percepe. Să fim intuitivi si sa ne activăm starea de Supramental, a declarat astrologul Sanda Ionescu.

„Să aducem recunoștință vieții”

Astrologul recomandă mai multă atenție acordată sănătății, mișcării, studiului și curiozității intelectuale, dar și cultivarea intuiției și a echilibrului dintre minte și emoție.

Chiron intră si el în semnul Taurului si va face un Sextil cu Soarele în Rac. Poate aduce rana ca nu avem suficiente resurse. Financiare sau sufletești, în fața acestor vremuri. Însă cuadratura cu Neptun ne îndeamnă să ieșim din iluzii si să ne activăm puternic din interiorul ființei noastre valorile personale, pe care să le împărtășim cu ceilalți. Cum să integrăm această energie de Lumină puternică?
În primul rând să ne amintim ce semințe “am pus” în Echinocțiul de primăvară. Să aducem recunoștință vieții, să medităm asupra ei, să aprindem o Lumină, să ne purificăm prin apă si pentru ca este si ZIUA YOGA, sa o practicam sau putem începe să o practicăm. SOL INVICTUS!

Începe cu Lumina din tine, pentru a percepe ca totul în jur este Lumina. Lumina fără întuneric, nu poate exista, nu poate fi percepută. Totul trebuie integrat în ființa noastră microcosmica, din abundența macrocosmica. Recepție mutuală dintre Luna in Fecioară și Mercur în Rac, ma duce cu gândul la Jonathan Black: “Să gândim cu iubire si să iubim inteligent”, a mai spus astrologul.

NU RATA – Astrologul Sanda Ionescu, previziuni îngrijorătoare: luna iunie 2026 poate schimba istoria omenirii! ”Lumea începe să o ia de la capăt”

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