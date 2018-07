Cei 12 băieți salvați din peștera din Thailanda au vorbit despre experiența prin care au trecut

Cei 12 băieți care au fost salvați din peștera Tham Luang din nordul Thailandei au vorbit pentru prima dată despre dificila experiență prin care au trecut în cadrul unei conferințe de presă, descriind momentul în care au fost găsiți de scafandri ca pe ”un miracol”, informează postul BBC. (Promotiile zilei la monitoare)

Adul Sam-on, în vârstă de 14 ani, singurul dintre cei 12 care vorbește limba engleză, le-a spus reporterilor că el nu a putut spune decât ”salut” când a fost scos la suprafață de scafandrii britanici. Băieții au părăsit miercuri spitalul în care au fost internați după ce au fost scoși din peștera unde au rămas blocați mai bine de două săptămâni, iar acum se află în drum spre casă.

Cei 12, care fac parte din echipa de juniori ai clubului de fotbal Wild Boars, au venit îmbrăcați în echipamentul echipei la conferința de presă din Chiang Rai. Aceștia au fost întâmpinați cu un afiș pe care scria "Întoarcerea echipei Wild Boars" și urcați pe o scenă care semăna cu un teren de fotbal.

Băieții au avut ce învăța din această experiență nefericită

Băieții au stat împreună cu membrii Forțelor Armate thailandeze care au ajutat la salvarea lor. Unul dintre aceștia a descris modul în care au reușit să supraviețuiască doar cu apa care curgea pe stâncile din peșteră spunând că ”apa a fost curată”, dar că ”nu am avut mâncare”. Unul a promis că ”voi avea mai multă grijă și îmi voi trăi viața din plin”. Altul a spus că ”Această experiență m-a învățat să fiu mai răbdător și mai puternic.”.

Antrenorul echipei, Ekapol Chantawong, i-a adus un omagiu lui Saman Kunan, scafandrul care a decedat în timpul operațiunii de salvare.

"Am fost impresionați de faptul că Saman și-a sacrificat viața pentru a ne salva, de aceea suntem în viață. Când am auzit vestea, am rămas șocați. Am fost foarte triști. Ne-am simțit precum… am cauzat tristețe familiei acestuia.", a declarat antrenorul.