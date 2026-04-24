Cele 3 „prafuri albe” din bucătărie care ne distrug creierul în fiecare zi, potrivit medicului Vlad Ciurea. Majoritatea românilor le consumă zilnic

De: Andreea Stăncescu 24/04/2026 | 16:53
Recomandările medicului Vlad Ciurea

Medicul Vlad Ciurea atrage atenția asupra unor obiceiuri alimentare care pot afecta serios sănătatea, oferind sfaturi clare și ușor de înțeles pentru oricine își dorește un stil de viață mai echilibrat. Există câteva „prafuri” chiar în propria bucătărie care ne pot crea probleme pe termen lung. 

El subliniază importanța conștientizării a ceea ce consumăm zilnic și ne îndeamnă să fim mai atenți la ingredientele aparent banale din alimentația noastră.

Alimentele de care trebuie să ne ferim

Unul dintre principalele semnale de alarmă este legat de zahăr, considerat extrem de nociv atunci când este consumat în exces. În numeroase studii și lucrări de specialitate, acesta este asociat cu diverse probleme de sănătate, de la dezechilibre metabolice până la afecțiuni mai grave. Zahărul nu este singurul ingredient problematic, ci face parte dintr-o categorie mai largă de produse rafinate care pot avea efecte negative asupra organismului.

Alături de zahăr, sarea și făina albă sunt frecvent menționate ca fiind printre cele mai dăunătoare ingrediente din dieta modernă. Aceste „trei prafuri albe” sunt consumate zilnic de majoritatea oamenilor, de multe ori fără a conștientiza impactul lor pe termen lung. Reducerea consumului lor și orientarea către alternative mai naturale și mai puțin procesate poate contribui semnificativ la menținerea sănătății și a unui echilibru general al organismului.

„Zahărul este un toxic cumplit, de fapt în literatura internațională și de știință, și că sunt trei prafuri albe care sunt periculoase. Tot timpul trec și le-am auzit și pe domnul profesor Dulcan la fel. Aici este sarea, zahărul și făină albă”, a spus medicul Vlad Ciurea.

Vlad Ciurea explică și aptul că două obiceiuri aparent banale, consumul de alcool și fumatul, afectează grav sănătatea creierului. Acestea favorizează apariția hipoxiei, adică scăderea cantității de oxigen care ajunge la celulele nervoase. În timp, acest proces duce la deteriorarea treptată a funcțiilor cerebrale.

Deși nu opresc activitatea creierului, ele reduc eficiența acestuia, afectând circulația, conexiunile neuronale și echilibrul chimic esențial pentru funcționare normală.

