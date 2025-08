Celebru regizor de film, în vârstă de 86 de ani, internat în timpul unei călătorii străinătate. Ce au descoperit medicii

Legendarul regizor de film Francis Ford Coppola, în vârstă de 86 de ani, a fost spitalizat după ce a suferit o criză de bătăi neregulate ale inimii, pe când se afla în Italia.

Regizorul celebrului film „Nașul” ar fi suferit de o aritmie cardiacă ușoară și a fost pus sub observație, conform PAGE SIX.

El a mers la spital pentru o operație la inimă, pentru care era deja programat dinainte, dar după ce a ajuns, medicii au descoperit că suferea de aritmie.

Reprezentanții regizorului de film nu au oferit comentarii despre starea acestuia.

Legendarul cineast se afla în Italia pentru o proiecție a filmului său dramatic SF din 2024, „Megalopolis”, la Festivalul de Film Magna Graecia, potrivit agenției italiene de știri Ansa.

Vorbind în fața mulțimii de participanți la eveniment, Coppola a spus:

Presa a relatat că legendarul cineast se afla în străinătate în căutarea unor locații pentru următorul său film.

Înainte de călătoria în Italia, regizorul și producătorul de film fusese la Palatul Artelor Frumoase din San Francisco, pe 1 august, pentru o altă proiecție a filmului „Megalopolis”.

Filmul, cu Aubrey Plaza și Adam Driver în rolurile principale, a primit numeroase reacții negative. De exemplu, criticul publicației Deadline a descris filmul ca fiind „un dezastru”.

Cu toate acestea, filmul, pe care Coppola a cheltuit 120 de milioane de dolari din fondurile sale personale, i-a adus regizorului o ovație în picioare de zece minute din partea publicului de la Festivalul de Film de la Cannes 2024.

„Nu-mi pasă, nu mi-a păsat niciodată de bani”, a spus el la acea vreme. „În cele din urmă, sunt atât de mulți oameni care, pe patul de moarte, spun: „Mi-aș fi dorit să fi făcut asta, mi-aș fi dorit să fi făcut astalaltă”.

„Dar când voi muri, eu voi spune: „Am apucat să fac asta. Am avut ocazia să o văd pe fiica mea Sofia câștigând un Oscar, și am ajuns să fac vin, și am putut face toate filmele pe care am vrut să le fac. Și voi fi atât de ocupat să mă gândesc la ce am apucat să fac încât nu voi observa când am murit”, a adăugat Coppola.