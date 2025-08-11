Celebrul actor care a ajuns să locuiască în mașină! Făcea furori la Hollywood, dar acum e schimbat radical

Un celebru actor australian, care a făcut senzație la Hollywood la sfârșitul anilor ’80, a ajuns să locuiască împreună cu al său cățel în mașină.

Cum a decăzut Greg Pead atât de tare, după o carieră promițătoare în urmă cu mai bine de patru decenii? Actorul de comedie și-a schimbat, când era la apogeul carierei, numele în Yahoo Serious. Umorul australian, dar și interpretările atipice, l-au adus în lumina reflectoarelor la Hollywood.

Yahoo Serious locuiește în mașina sa

Mai mult, în spirit de glumă, a acționat în instanță motorul de căutare Yahoo pentru că i-a folosit numele. Procesul a fost doar o încercare de a atrage atenția asupra ultimului său film de la acea vreme, Mr. Accident. Pelicula avea însă să fie ultima produsă.

Arc peste timp, 25 de ani de la acel moment, Serious este evacuat din chiria în care locuia după un proces de durată cu proprietarii.

În 2020, motiva că nu-și poate plăti chiria din cauza pandemiei de coronavirus. Cinci ani mai târziu, este scos în stradă alături de cățelul său.

Unde s-a produs ruptura în viața artistului

Yahoo Serious a capitalizat puternic de pe urma succesului obținut între ’88 și 2000. Însă timpul s-a scurs, banii s-au dus și inclusiv căsnicia sa a luat sfârșit, după mai bine de două decenii. În 2007 a divorțat de Lulu, cea despre care se zvonește că l-ar fi părăsit atunci când banii s-au terminat.

După ce s-a retras din lumina reflectoarelor, actorul a susținut că s-a refugiat în scris, având intenția să scoată pe piață mai multe cărți. Nu s-a întâmplat. Vezi aici cum arată regretatul actor, odinioară celebru la Hollywood.

Circumstanțele au făcut să ajungă să locuiască într-o casă închiriată alături de un proprietar vârstnic în Palm Beach, Sydney. Reședința aflată într-un cartier de lux pe malul oceanului venea cu un preț pe măsură: o chirie de 15.000 de dolari anual.

Yahoo Serious mai are casa și nici bani pentru mașină

Atunci când nu a mai reușit să-și achite chiria lunară, proprietarii l-au somat să părăsească locuința. De menționat faptul că Serious s-a ocupat de îngrijirea bătrânului până acesta a fost mutat într-un azil din motive medicale.

Rămas pe drumuri, din frustrare, actorul a devastat locuința pe care a numit-o casă în ultimii 5 ani.

„E un dezastru, a făcut din această casă o cocină. Este o mizerie de nedescris, trebuie să arunc tot și să renovez”, a mărturisit Margie Charlton, fiica bătrânului și cea care a cerut ordinul de evacuare din partea autorităților, notează Daily Mail.

Deși nu mai are un acoperiș deasupra capului, actorul nu și-a pierdut speranța. Alături de cel mai bun prieten al său, un cățel din rasa Jack Russel Terrier, locuiesc împreună în mașina bărbatului, un BMW achiziționat acum 20 de ani, atunci când încă avea potență financiară. Neavând bani să alimenteze, Serious îi este teamă că autoritățile i-ar putea ridica mașina dacă cineva îl reclamă pentru faptul că aceasta stă abandonată pe domeniul public.

