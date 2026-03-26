Cerere inedită în căsătorie. Un român și-a cerut iubita de soție chiar la Istanbul, înaintea meciului Turcia-România

Momente speciale s-au petrecut joi pe străzile de Istanbul, care au fost inundate de românii care urmează să asiste la meciul Turcia-România, în semifinalele play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Printre atracțiile turistice ale celui mai mare oraș din Turcia, românii au avut parte și de un moment mai puțin obișnuit: un fan și-a cerut în căsătorie iubita pe stradă, în mijlocul unei mulțimi de microbiști care au aplaudat gestul românului.

Și cum grupul se afla la Istanbul pentru a vedea live meciul, bineînțeles că nici cererea în căsătorie nu putea fi una fără legătură cu fotbalul. Bărbatul și-a cerut iubita în căsătorie având în mână o pancartă pe care era scris un mesaj în ton cu evenimentul. „Ești frumoasă ca un gol în minutul 90”, a fost mesajul adresat de suporterul român iubitei sale.

Cu ore bune înainte de fluierul de start, suporterii români au umplut străzile, au făcut poze, au cântat și, desigur, au testat la maximum oferta de street food pentru care zona este celebră. De la doner la porumb copt, totul a devenit parte din experiența premergătoare duelului fotbalistic.

Unde se transmite la TV meciul Turcia-România

Partida va avea loc la Istanbul, pe stadionul Beșiktaș Park, de la ora 19:00 în România (20:00 ora locală). Meciul reprezintă un moment decisiv în cursa pentru turneul final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada.

În cazul unui succes pe terenul Turciei, România va disputa finala barajului tot în deplasare, marți, 31 martie, de la ora 21:45, împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Confruntarea de la Istanbul va putea fi urmărită pe Prima TV. De asemenea, meciul poate fi urmărit şi online, pe platforma Prima Play, disponibilă prin abonament lunar. Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul convocat pentru această dublă din play-off, incluzând jucători din campionatul intern și din competițiile europene.

CITEŞTE ŞI:

