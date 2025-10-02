Cesima și Theo Zeciu se întorc la Power Couple. Ce rol vor avea în emisiune alături de Dani Oțil

Sezonul 3 al emisiunii „Power Couple” se pregătește să revină pe micile ecrane, cu noi provocări, emoții și momente spectaculoase filmate în Malta. De această dată, telespectatorii vor avea parte și de o surpriză! Cesima Nechifor și Theo Zeciu se alătură proiectului, dar nu ca și concurenți, ci ca parte din echipa de producție.

Cesima Nechifor și Theo Zeciu formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri la momentul actual. Cei doi au demosntrat cât de puternici sunt împreună în sezonul al doilea la Power Couple și cum au reușit să își găsească echilibrul, deși au trecut prin multe momente tensionate în timpul show-ului de la Antena 1, prezentat de Dani Oțil.

Ei vin acum cu forțe proaspete, mai ales că în sezonul trecut influencerița a trecut prin probe cu piciorul bandajat și sprijinindu-se pe cârje, în urma unei accidentări. De această dată, va putea trăi întreaga experiență la maximum și se va implica în toate provocările pregătite.

Theo Zeciu și Cesima se întorc la Power Couple

Rolul celor doi influenceri este unul special și inedit în noul sezon. Ei vor testa probele înaintea concurenților, pentru a demonstra dacă acestea pot fi duse la capăt, și vor oferi publicului o privire exclusivă în culisele emisiunii. În plus, vor discuta atât cu producătorii, cât și cu vedetele care își pun relația la încercare, aducând în fața fanilor experiența completă din spatele camerelor.

Materialele pe care le vor filma cei doi despre show vor fi disponibile atât pe canalele lor media, cât și pe Antena Play din momentul în care se va difuza emisiunea pe Antena 1.

„Suntem foarte bucuroși să vă anunțăm că ne întoarcem la Power Couple, unul din proiectele noastre preferate, dar nu ca și concurenți, ci ca cei care vor testa probele pentru concurenții sezonului 3. Una dintre cele mai mari bucurii ale noastre este aceea că Cesi va putea să treacă prin toate probele, în 2 picioare de data asta (râd) și să trăim experiența la maximum Bineînțeles, probele vor fi și filmate pentru voi, comunitatea noastră din online. Șii… cu ocazia asta o să răspundem și la întrebarea – pot fi toate provocările duse la capăt sau sunt prea grele? Hai să vedeți că vă arătăm noi că toate pot fi duse la capăt! Pe lângă asta, vă vom arăta și cum arată proiectul din spatele camerelor, pe toate cele 30 și puțin de zile cât stăm aici. Considerați-o una din expedițiile noastre am postat acum și un clip în care vă arătăm cum a fost prima zi aici și unde vă povestim mai multe detalii și abia așteptăm să vă arătăm tot ce facem pe aici. Vă iubim”, este mesajul publicat de cei doi influenceri.

CITEȘTE ȘI: Scandal ca la ușa cortului la ședința PSD-PNL. Și-au aruncat cuvinte dure: „Nu ți-e rușine, măi porcule?”

Mara Bănică și Serghei Mizil, fugăriți de un șofer nervos! Vietnamezul a bruscat-o pe jurnalistă și…