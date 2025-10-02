Acasă » Știri » Cesima și Theo Zeciu se întorc la Power Couple. Ce rol vor avea în emisiune alături de Dani Oțil

Cesima și Theo Zeciu se întorc la Power Couple. Ce rol vor avea în emisiune alături de Dani Oțil

De: Andreea Stăncescu 02/10/2025 | 13:47
Cesima și Theo Zeciu se întorc la Power Couple. Ce rol vor avea în emisiune alături de Dani Oțil
Cesima și Theo vor fi prezenți la Power Couple / FOTO: Antena 1
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Sezonul 3 al emisiunii „Power Couple” se pregătește să revină pe micile ecrane, cu noi provocări, emoții și momente spectaculoase filmate în Malta. De această dată, telespectatorii vor avea parte și de o surpriză!  Cesima Nechifor și Theo Zeciu se alătură proiectului, dar nu ca și concurenți, ci ca parte din echipa de producție.

Cesima Nechifor și Theo Zeciu formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri la momentul actual. Cei doi au demosntrat cât de puternici sunt împreună în sezonul al doilea la Power Couple și cum au reușit să își găsească echilibrul, deși au trecut prin multe momente tensionate în timpul show-ului de la Antena 1, prezentat de Dani Oțil.

Ei vin acum cu forțe proaspete, mai ales că în sezonul trecut influencerița a trecut prin probe cu piciorul bandajat și sprijinindu-se pe cârje, în urma unei accidentări. De această dată, va putea trăi întreaga experiență la maximum și se va implica în toate provocările pregătite.

FOTO: Antena 1

Theo Zeciu și Cesima se întorc la Power Couple

Rolul celor doi influenceri este unul special și inedit în noul sezon. Ei vor testa probele înaintea concurenților, pentru a demonstra dacă acestea pot fi duse la capăt, și vor oferi publicului o privire exclusivă în culisele emisiunii. În plus, vor discuta atât cu producătorii, cât și cu vedetele care își pun relația la încercare, aducând în fața fanilor experiența completă din spatele camerelor.

Ninge ca în povești în Poiana Brașov, iar Masivul Postăvaru este acoperit de zăpadă
Ninge ca în povești în Poiana Brașov, iar Masivul Postăvaru este acoperit de...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Materialele pe care le vor filma cei doi despre show vor fi disponibile atât pe canalele lor media, cât și pe Antena Play din momentul în care se va difuza emisiunea pe Antena 1.

„Suntem foarte bucuroși să vă anunțăm că ne întoarcem la Power Couple, unul din proiectele noastre preferate, dar nu ca și concurenți, ci ca cei care vor testa probele pentru concurenții sezonului 3. Una dintre cele mai mari bucurii ale noastre este aceea că Cesi va putea să treacă prin toate probele, în 2 picioare de data asta (râd) și să trăim experiența la maximum Bineînțeles, probele vor fi și filmate pentru voi, comunitatea noastră din online. Șii… cu ocazia asta o să răspundem și la întrebarea – pot fi toate provocările duse la capăt sau sunt prea grele? Hai să vedeți că vă arătăm noi că toate pot fi duse la capăt! Pe lângă asta, vă vom arăta și cum arată proiectul din spatele camerelor, pe toate cele 30 și puțin de zile cât stăm aici. Considerați-o una din expedițiile noastre am postat acum și un clip în care vă arătăm cum a fost prima zi aici și unde vă povestim mai multe detalii și abia așteptăm să vă arătăm tot ce facem pe aici. Vă iubim”, este mesajul publicat de cei doi influenceri.

CITEȘTE ȘI: Scandal ca la ușa cortului la ședința PSD-PNL. Și-au aruncat cuvinte dure: „Nu ți-e rușine, măi porcule?”

Mara Bănică și Serghei Mizil, fugăriți de un șofer nervos! Vietnamezul a bruscat-o pe jurnalistă și…

Tags:
Iți recomandăm
Astrele se aliniază perfect pentru aceste zodii în luna octombrie! Se anunță schimbări majore pentru acești nativi
Știri
Astrele se aliniază perfect pentru aceste zodii în luna octombrie! Se anunță schimbări majore pentru acești nativi
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit cu George Restivan, la o lună de la moartea mamei. Cum s-a îmbrăcat fosta lui Prigoană
Știri
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit cu George Restivan, la o lună de la moartea mamei. Cum s-a îmbrăcat fosta…
Energie mai ieftină pentru românii vulnerabili
Mediafax
Energie mai ieftină pentru românii vulnerabili
Ninge ca în povești în Poiana Brașov, iar Masivul Postăvaru este acoperit de zăpadă
Gandul.ro
Ninge ca în povești în Poiana Brașov, iar Masivul Postăvaru este acoperit de...
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă...
Ce se întâmplă când citești Acatistul Sfântului Ciprian, dezlegător de vrăji și blesteme. Moaște făcătoare de minuni, în București
Adevarul
Ce se întâmplă când citești Acatistul Sfântului Ciprian, dezlegător de vrăji și blesteme....
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”
Digi24
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o...
Risc major de inundații. S-a emis Cod roșu pe mai multe râuri din țară. Sute de angajați ai Apelor Române, mobilizați
Mediafax
Risc major de inundații. S-a emis Cod roșu pe mai multe râuri din...
Parteneri
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Alexia Eram, fără sutien pe rețelele sociale. Motivul pentru care a renunțat la inhibiții: „O zi emoționantă”
Click.ro
Alexia Eram, fără sutien pe rețelele sociale. Motivul pentru care a renunțat la inhibiții: „O...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Ies la lumină detalii tulburătoare în cazul ucrainencei care a fugit de război, dar a murit în SUA. Martorii au spus ce au văzut
Antena 3
Ies la lumină detalii tulburătoare în cazul ucrainencei care a fugit de război, dar a...
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată”
Digi 24
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează un centru de apărare
Digi24
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează...
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula din noul Codul Rutier 2025
Promotor.ro
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula...
Vești bune pentru pensionarii cu pensii mici. Vor primi ajutor financiar în luna decembrie
kanald.ro
Vești bune pentru pensionarii cu pensii mici. Vor primi ajutor financiar în luna decembrie
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
StirileKanalD
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma...
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului său, Cristian! Cum se simte în prezent fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros?
kfetele.ro
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt
observatornews.ro
Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
go4it.ro
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
O nouă forță în fotbalul românesc cu patroni miliardari! „50 de milioane de euro la ei e o scobitoare. În doi ani defilează în prima ligă”
Fanatik.ro
O nouă forță în fotbalul românesc cu patroni miliardari! „50 de milioane de euro la...
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în flirt”
Fanatik.ro
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o...
Revenirea lui Călin Georgescu. Ar fi sfârșitul lui George Simion: Disprețul lui Georgescu este cât se poate de vizibil
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Ar fi sfârșitul lui George Simion: Disprețul lui Georgescu este cât...
Gafa făcută de Andreea Esca la un eveniment! Se afla lângă Prima Doamnă și avea microfonul deschis. A auzit toată lumea!
Romania TV
Gafa făcută de Andreea Esca la un eveniment! Se afla lângă Prima Doamnă și avea...
Mii de jocuri pentru PC, disponibile la prețuri foarte reduse
Go4Games
Mii de jocuri pentru PC, disponibile la prețuri foarte reduse
EXCLUSIV. Proprietarii de locuințe care au nevoie de autorizație. Reguli pentru cei care cumpără apartament în blocuri vechi
Capital.ro
EXCLUSIV. Proprietarii de locuințe care au nevoie de autorizație. Reguli pentru cei care cumpără apartament...
Ilie Bolojan, retras de la Guvern și lansat în cursa pentru Primăria Capitalei. Scenariu exploziv
evz.ro
Ilie Bolojan, retras de la Guvern și lansat în cursa pentru Primăria Capitalei. Scenariu exploziv
Veste importantă pentru toți românii. Produsul care dispare definitiv de pe rafturile magazinelor
Gandul.ro
Veste importantă pentru toți românii. Produsul care dispare definitiv de pe rafturile magazinelor
Cât a ajuns să coste un sejur de Revelion 2026 la Hotelul Simona Halep
as.ro
Cât a ajuns să coste un sejur de Revelion 2026 la Hotelul Simona Halep
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a căsătorit chiar în ziua în care a împlinit 19 ani și a anunțat că așteaptă primul copil
A1
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a căsătorit chiar în...
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi ajuns la final. Detaliile care au alimentat zvonurile cu privire la despărțirea celor doi: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra”
radioimpuls.ro
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi...
Directorul de la stat cu cel mai mic salariu din țară. Ce rezultate financiare a avut compania pe care o conduce
Fanatik.ro
Directorul de la stat cu cel mai mic salariu din țară. Ce rezultate financiare a...
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
Fanatik.ro
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de...
Știrile zilei, 29 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 29 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Astrele se aliniază perfect pentru aceste zodii în luna octombrie! Se anunță schimbări majore pentru ...
Astrele se aliniază perfect pentru aceste zodii în luna octombrie! Se anunță schimbări majore pentru acești nativi
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit cu George Restivan, la o lună de la moartea mamei. Cum s-a îmbrăcat ...
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit cu George Restivan, la o lună de la moartea mamei. Cum s-a îmbrăcat fosta lui Prigoană
Moment neașteptat la Palatul Cotroceni! Andreea Esca a făcut o gafă de zile mari chiar cu iubita președintelui ...
Moment neașteptat la Palatul Cotroceni! Andreea Esca a făcut o gafă de zile mari chiar cu iubita președintelui Nicușor Dan lângă ea
Zacuscă, salată de vinete sau fasole bătută? Preparatul recomandat de Mihaela Bilic în curele pentru slăbit
Zacuscă, salată de vinete sau fasole bătută? Preparatul recomandat de Mihaela Bilic în curele pentru slăbit
Liviu Vârciu este supărat pe Selly. De ce nu vrea să mai colaboreze cu el: „Nu s-a ținut de promisiune”
Liviu Vârciu este supărat pe Selly. De ce nu vrea să mai colaboreze cu el: „Nu s-a ținut de promisiune”
Dorința neîmplinită a Ioanei Popescu s-a stins pe 21 septembrie, odată cu ea! AFACEREA cu care spera ...
Dorința neîmplinită a Ioanei Popescu s-a stins pe 21 septembrie, odată cu ea! AFACEREA cu care spera să dea lovitura: „Nu a mai apucat”
Vezi toate știrile
×