Scandal ca la ușa cortului la ședința PSD-PNL. Și-au aruncat cuvinte dure: „Nu ți-e rușine, măi porcule?”

O ședință tensionată la Consiliul Județean Brăila s-a transformat într-un adevărat conflict verbal între președintele instituției, Francisk Iulian Chiriac, și consilierul județean Ovidiu Nechita. Disputa aprinsă a dus la suspendarea întâlnirii, după ce cei doi și-au aruncat replici dure în fața colegilor și a publicului prezent.

La Consiliul Județean Brăila, ședința a fost întreruptă după un schimb dur de replici între președintele instituției, Francisk Iulian Chiriac (PSD), și consilierul județean Ovidiu Nechita (PNL). Discuția aprinsă a degenerat într-un conflict verbal, iar atmosfera a devenit tensionată în sala de ședințe. Consilierii AUR și PSD au ales să părăsească sala și i-au lăsat pe cei doi să se certe.

Replici dure între cei doi

„Porcule, zât! Ești pe altă lume!”, acestea sunt doar câteva dintre insultele lansate de cei doi în timpul altercației. Conflictul a escaladat rapid, iar ședința a fost suspendată pentru a calma spiritele.

Pe parcursul discuției, atât Francisk Iulian Chiriac, cât și Ovidiu Nechita au insistat că vor respecta regulamentul, dar au continuat să se contrazică în privința procedurilor și a dreptului de a lua cuvântul. În mijlocul tensiunilor, ambii și-au contestat autoritatea reciproc, iar dialogul a devenit haotic, cu acuzații și replici ironice.

„Cum să-mi spui zât? Să-i spui lui m*** acasă, nu mie! Păi nu ți-e rușine, măi, porcule, să mă faci păi să-mi spui zât? Ce sunt pisică? Nu ți-e rușine? Hal de președinte al Consiliul Județean să-mi spui zât? Vorbești cu toți, am vorbit de la începutul, de la fiecare… Nu, nu o secundă. Ce să dau mai departe? Ce să dau mai departe? Dar mă dai afară din sală cum vrei tu și cum vrei… Cum să mă dai afară? Ai dreptul să mă dai afară constituțional și cu confort? Nu, eu discut doar cu șeful de grup. Eu cu domnul Nichita nu discut. Nu, dar tu nu ești șeful de grup. Este șeful de grup? Domnul Nichita este șeful de grup? Eu cu dumneavoastră nu vorbesc. Tu ești pe altă lume”, este o parte din dialogul celor doi politicieni.

La un moment dat, un coleg de partid a încercat să-l liniștească pe Ovidiu Nechita. Marius Miteșcu, consilier județean PNL, i-a luat mâna pentru a calma tensiunea, însă Nechita i-a cerut să „tacă puțin”, continuând disputa verbală cu președintele Chiriac.

