Check in | Costuri ascunse la excursiile din Egipt. La ce trebuie să fii atent

Recent m-am întors din Egipt și am câteva lucruri de povestit de acolo. Locația a fost frumoasă, mâncare cât cuprinde, iar termometrele arătau multe grade față de cele din România. Am avut și câteva excursii achiziționate și am fost surprinsă să descopăr că există și costuri despre care nu mi-a spus nimeni.

Luna iunie nu este cea mai ideală să mergi în Hurghada, Egipt, doar dacă își plac temperaturile de peste 35 °C că timp de o săptămână nu am avut mai puține grade de atât în timpul zilei. Am avut un zbor charter din București, am stabilit totul cu ajutorul unei agenții de turism care a făcut întregul plan. Un lucru foarte convenabil pentru mine, astfel că nu a trebuit să stau pe Booking să verific sutele de hoteluri, așa am avut o listă mult mai scurtă, economisind timp.

Odată ce am ajuns la hotel, a urmat întâlnirea cu agentul de turism responsabil. Acesta a prezentat excursiile din care puteam alege și ne-a spus prețurile. Am optat pentru trei dintre ele. Prima a fost la Luxor (70€), aici totul s-a desfășurat okay, așa cum se precizase, în safari (35€) și cu semi-submarinul (30 de euro) unde puteam să văd peștii în habitatul lor natural și să fac snorkeling.

Costurile ascunse ale excursiilor din Egupt

În ziua cu pricina m-am echipat de dimineață pentru a merge cu ATV-ul, buggy și jeep-ul până la o tabără de beduini. Am ajuns acolo, un alt ghid care vorbea limba romană ne-a preluat, ne-a explicat regulile, ce trebuie să avem în vedere când conducem și cum se va desfășura totul. Era și un fotograf/videograf care se plimba printre noi și ne întreba dacă ne place atmosfera și a spus că fotografiile le trimite pe WhatsApp ziua următoare.

Am plecat echipați cu eșarfe și căști de protecție cu ATV-urile și fotograful după noi să prindă cele mai bune unghiuri. Eram vreo 30 de persoane și a avut grijă să facă poze la fiecare, cu mâinile în sus, în jos, cu zâmbete pe față sau nu. Sărea de pe ATV-ul pe care se afla pentru un cadru perfect, ce să mai, și-a dat silința.

După ce am ajuns la tabăra de beduini, a făcut și acolo poze și filmări cu noi în timp ce ne plimbam pe 35°C și gustam din pita egipteană facută chiar în fața ochilor noștri.

Când s-a terminat turul, ne-am întors la „bază” și atunci am aflat că pentru fotografii și filmări trebuia să plătesc 30€ (157 de lei), pe lângă cei 35€/persoană plătiți anterior pentru întreaga excursie. Prețul era unul standard, nu puteai negocia cum se întâmplă, de obicei, în Egipt și cine voia să obțină fotografiile făcute în timpul zilei trebuia să scoată alți bani din buzunar. (Astfel că, indiferent că erai o persoană sau o familie din patru membri, prețul era tot de 30€-157 de lei).

Norocul meu că mai aveam euro în portofel și i-am dat băiatului pentru poze. Am primit și chitanță, unde era trecut inclusiv numele hotelului și camera, așa cum fusese făcută rezervarea.

Cum am plătit 110 de euro în plus la excursie

Următoarea excursie a fost cu semi-submarinul pentru care am plătit 30 de euro (157 de lei). Am fost preluați la ora 8:00 dimineața din fața hotelului, am mers cu mașina 20 de minute până am ajuns în zona portului și ne-am întâlnit cu un alt ghid. Am mers câteva sute de metri și am fost întâmpinați de întregul personal. Toți zâmbitori și pregătiți pentru noii turiști cu care să intereacționeze.

Nici aici nu lipsea echipa foto-video. Încă de la primul pas pe semi-submarin au început să filmeze și să facă fotografii. Aici erau mai mulți în comparație cu ziua anterioară, unde se ocupa o singură persoană atât de fotografiat, cât și de filmat.

Am plecat, am admirat timp de câteva minute Marea Roșie și clădirile care se vedeau în depărtare și iar a urmat un rând de fotografii. Ne întrebau de unde suntem, răspundeam și începeau «Salut, România e frumoasă. Ce faci? Bine?» Am observat că personalul saluta pasagerii în limba lor natală, așa că era clar că știau măcar câteva cuvinte în diferite limbi.

Apoi în partea de jos a sub-marinului și ne-am așezat frumos pe scăunele pentru a vedea minunățiile ce se ascund sub apă. Am văzut corali, dar și numeroși pești, de toate formele și dimensiunile. După câteva minute, unul dintre fotografi a intrat în apă, făcând poze și videoclipuri din exterior în interior, fiind înconjurat de pești.

Bineînețes că acest „serviciu” nu a fost gratis și a venit nota de plată la final. Ne-am mai plimbat până am ajuns în larg, ne-am mutat pe o platformă și de acolo am putut face snorkeling timp de o oră. În acest timp, am aflat și cât costau fotografiile.

Prețurile inițiale erau: 60€ pentru fotografii, 60€ pentru videoclipuri și 60€ pentru o ramă, astfel că totalul era de 180€ (943 de lei). Prima ofertă a lor a fost de 140€ (733 de lei), însă am ajuns să plătim 110€ (575 de lei) pentru tot pachetul. Apoi am mai făcut o ședință foto, cu minim 100 de fotografii pe barcă.

Și de data aceasta am primit chitanță, se putea plăti și cu cardul dacă nu aveai cash. După ce am ajuns la hotel, am așteptat la ora 23:00 să primesc rama promisă de aceștia în recepția hotelului. Deși nu au fost punctuali și au ajuns mai târziu, în jur de 23:30, am primit ceea ce așteptam, rama din lemn, dar și alte 10 fotografii scoase la mărime medie.

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