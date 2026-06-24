Acasă » CHECK-IN » Check in | Cum a fost experiența la un restaurant inclus în Ghidul Michelin. Ce mi-a plăcut și cât am plătit la final

Check in | Cum a fost experiența la un restaurant inclus în Ghidul Michelin. Ce mi-a plăcut și cât am plătit la final

De: Andreea Stăncescu 24/06/2026 | 08:00
Check in | Cum a fost experiența la un restaurant inclus în Ghidul Michelin. Ce mi-a plăcut și cât am plătit la final
Cât am plătit pentru o cină în Praga / Sursa foto: Cancan/Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Praga are numeroase locații frumoase de explorat și activități de încercat, de la muzee fascinante și obiective istorice impresionante până la plimbări pe străduțele pline de farmec ale orașului. Pe lângă toate acestea, merită să descoperi și gastronomia locală, deoarece orașul este plin de restaurante care oferă experiențe culinare deosebite. Eu îmi doream să savurez o masă delicioasă într-un loc cu o atmosferă plăcută și am ajuns la restaurantul Mlýnec, fără să știu inițial că acesta este inclus în selecția Michelin. 

Am văzut restaurantul în timp ce mă plimbam și mi-a plăcut cum arăta din punct de vedere estetic. Mi-am încercat norocul pentru o masă liberă și am avut succes, astfel că acolo s-a terminat prima seară din Praga.

Am ocolit câteva minute clădirile pentru a ajunge în față și am intrat. Ne-am întâlnit cu un domn care întrebase de rezervare, lucru pe care nici nu îl luasem în calcul în urmă cu 10 minute înainte. A verificat dacă mai sunt mese libere și a venit să ne ia. Ne-a condus până la masă și am așteptat un ospătar. Nu a durat mult și am primit meniurile unde am verificat opțiunile pentru cină.

Cum a fost experiența la restaurant

Atmosfera era una liniștită și ușor romantică, luminată discret de lămpi mici așezate pe fiecare masă, ce creau o senzație plăcută de intimitate. Spațiul era elegant amenajat, cu atenție la detalii, iar bucătăria deschisă permitea o privire în culisele preparatelor, unde se putea observa modul în care mâncarea era pregătită.

Mlýnec este unul dintre cele mai cunoscute restaurante fine dining din Praga, situat chiar în centrul orașului, pe malul râului Vltava, la câțiva pași de celebrul Pod Carol. Are o priveliște spectaculoasă către pod și Castelul din Praga, mai ales de pe terasa restaurantului.

Priveliște către restaurant de pe Podul Carol / Sursa foto: Shutterstock

Localul este apreciat pentru combinația dintre gastronomia cehă modernă și tehnicile culinare contemporane, oferind preparate realizate din ingrediente de sezon și produse locale. Aceste informații le-am descoperit pe internet când am citit câteva informații despre restaurant, iar după ce a venit mâncarea m-am convins că așa era.

Servirea a fost ireporșabilă și mai mulți ospătari au venit la masa noastră pentru a ne aduce băuturile, a înlocui sticla de apă terminată, a pune alte tacâmuri. Am comandat doar felul principal, alături de două pahare de vin și o sticlă de apă plată. Ulterior, sticla de apă a fost înlocuită fără să cerem, după ce au observat că era goală.

Prima dată au venit aperitive ce au fost considerate din partea casei. Pâine făcută în bucătăria lor, alături de unt și un alt sos ce avea un gust dulceag. Totul era atent ales, iar după câteva minute au venit și preparatele alese de noi, piept de pui servit alături de brânză Blaťácké pane, ridiche roșie fermentată, usturoi sălbatic și sos (34€), precum și o pulpă de rață servită cu gnocchi prăjiți, piure de cartofi și sos bordelez (36€).

Preparatele mâncate la restaurant

Nota de plată a reflectat o experiență gastronomică completă la un restaurant inclus în selecția Michelin. Pulpă de rață a fost 36 de euro (189 de lei), precum și piept de pui 34 de euro (178 de lei). La acestea s-au adăugat două pahare de vin, care au completat perfect masa. În final, costul total al experienței a fost de 100 de euro.

CITEȘTE ȘI: Pizza la 1.000 lei bucata, într-un restaurant din București. Ce scrie în meniu, de fapt

Check in | Cât costă un prânz la unul dintre cele mai exclusiviste beach cluburi din Cannes. Vibe de lux pe Croisette

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Check in | Experiența mea la fabrica-muzeu de covoare din Erevan. Ce am văzut și mi-a plăcut
CHECK-IN
Check in | Experiența mea la fabrica-muzeu de covoare din Erevan. Ce am văzut și mi-a plăcut
Check in | Cum s-a stricat Vama Veche în ultimii ani. Te duci pentru muzica lui Chirilă și dai de Dani Mocanu
CHECK-IN
Check in | Cum s-a stricat Vama Veche în ultimii ani. Te duci pentru muzica lui Chirilă și…
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Mediafax
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Pentru că nu a fost de acord să plătească facturile în euro, Ovidiu din Iași a trimis un e-mail către Digi RCS-RDS, anunțând că renunță la contract. Ce răspuns a primit și ce sumă uriașă i s-a cerut, ca taxă de reziliere
Gandul.ro
Pentru că nu a fost de acord să plătească facturile în euro, Ovidiu...
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Prosport.ro
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum...
Vacanțe pe încredere. Fenomenul „case la schimb” explodează și în România. Cum poți ajunge gratis în California sau Germania
Adevarul
Vacanțe pe încredere. Fenomenul „case la schimb” explodează și în România. Cum poți...
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
Digi24
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea:...
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24 iunie și ce simbolizează florile galbene
Mediafax
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24...
Parteneri
Ce s-a ales de Julia Chelaru din trupa Exotic. S-a îngrășat enorm după divorț! Acum e de nerecunoscut, la 50 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Julia Chelaru din trupa Exotic. S-a îngrășat enorm după divorț! Acum...
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Prosport.ro
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Cornel Păsat trece printr-o perioadă dificilă. Fostul dansator, cu sănătatea în piuneze: „Nu prea reușesc să îi dau de capăt”
Click.ro
Cornel Păsat trece printr-o perioadă dificilă. Fostul dansator, cu sănătatea în piuneze: „Nu prea reușesc...
Kelemen Hunor i-a propus lui Nicușor Dan trei variante pentru viitorul Guvern
Digi 24
Kelemen Hunor i-a propus lui Nicușor Dan trei variante pentru viitorul Guvern
Cod Rutier 2026: Este legal să circuli vara cu anvelope de iarnă, la peste 30 de grade Celsius?
Promotor.ro
Cod Rutier 2026: Este legal să circuli vara cu anvelope de iarnă, la peste 30...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Răsturnare de situație: Unde a apărut, de fapt, ciuma neagră
go4it.ro
Răsturnare de situație: Unde a apărut, de fapt, ciuma neagră
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Descopera.ro
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Pentru că nu a fost de acord să plătească facturile în euro, Ovidiu din Iași a trimis un e-mail către Digi RCS-RDS, anunțând că renunță la contract. Ce răspuns a primit și ce sumă uriașă i s-a cerut, ca taxă de reziliere
Gandul.ro
Pentru că nu a fost de acord să plătească facturile în euro, Ovidiu din Iași...
Tags:
ULTIMA ORĂ
BAC-ul nu va mai fi așa cum îl știai! La ce materii se va da examenul de Bacalaureat, din 2030
BAC-ul nu va mai fi așa cum îl știai! La ce materii se va da examenul de Bacalaureat, din 2030
Prima reacție a Poliției, după ce Toto Dumitrescu a fost internat la Obregia. Cum l-au găsit polițiștii
Prima reacție a Poliției, după ce Toto Dumitrescu a fost internat la Obregia. Cum l-au găsit polițiștii
Cine este bărbatul cu care s-a afișat Anca Serea, după ce s-a spus că s-ar separa de Adi Sînă? ...
Cine este bărbatul cu care s-a afișat Anca Serea, după ce s-a spus că s-ar separa de Adi Sînă? Imaginile au devenit publice
Mondialul 2026 bate record după record la goluri. Mingea oficială și Lionel Messi se află printre ...
Mondialul 2026 bate record după record la goluri. Mingea oficială și Lionel Messi se află printre explicațiile fenomenului
Ce subiecte au picat la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
Ce subiecte au picat la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
Taylor Swift și Travis Kelce, tot mai aproape de nuntă. Artista l-a susținut pe logodnicul său la ...
Taylor Swift și Travis Kelce, tot mai aproape de nuntă. Artista l-a susținut pe logodnicul său la un eveniment special din Nashville
Vezi toate știrile