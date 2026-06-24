Check in | Cum a fost experiența la un restaurant inclus în Ghidul Michelin. Ce mi-a plăcut și cât am plătit la final

Praga are numeroase locații frumoase de explorat și activități de încercat, de la muzee fascinante și obiective istorice impresionante până la plimbări pe străduțele pline de farmec ale orașului. Pe lângă toate acestea, merită să descoperi și gastronomia locală, deoarece orașul este plin de restaurante care oferă experiențe culinare deosebite. Eu îmi doream să savurez o masă delicioasă într-un loc cu o atmosferă plăcută și am ajuns la restaurantul Mlýnec, fără să știu inițial că acesta este inclus în selecția Michelin.

Am văzut restaurantul în timp ce mă plimbam și mi-a plăcut cum arăta din punct de vedere estetic. Mi-am încercat norocul pentru o masă liberă și am avut succes, astfel că acolo s-a terminat prima seară din Praga.

Am ocolit câteva minute clădirile pentru a ajunge în față și am intrat. Ne-am întâlnit cu un domn care întrebase de rezervare, lucru pe care nici nu îl luasem în calcul în urmă cu 10 minute înainte. A verificat dacă mai sunt mese libere și a venit să ne ia. Ne-a condus până la masă și am așteptat un ospătar. Nu a durat mult și am primit meniurile unde am verificat opțiunile pentru cină.

Cum a fost experiența la restaurant

Atmosfera era una liniștită și ușor romantică, luminată discret de lămpi mici așezate pe fiecare masă, ce creau o senzație plăcută de intimitate. Spațiul era elegant amenajat, cu atenție la detalii, iar bucătăria deschisă permitea o privire în culisele preparatelor, unde se putea observa modul în care mâncarea era pregătită.

Mlýnec este unul dintre cele mai cunoscute restaurante fine dining din Praga, situat chiar în centrul orașului, pe malul râului Vltava, la câțiva pași de celebrul Pod Carol. Are o priveliște spectaculoasă către pod și Castelul din Praga, mai ales de pe terasa restaurantului.

Localul este apreciat pentru combinația dintre gastronomia cehă modernă și tehnicile culinare contemporane, oferind preparate realizate din ingrediente de sezon și produse locale. Aceste informații le-am descoperit pe internet când am citit câteva informații despre restaurant, iar după ce a venit mâncarea m-am convins că așa era.

Servirea a fost ireporșabilă și mai mulți ospătari au venit la masa noastră pentru a ne aduce băuturile, a înlocui sticla de apă terminată, a pune alte tacâmuri. Am comandat doar felul principal, alături de două pahare de vin și o sticlă de apă plată. Ulterior, sticla de apă a fost înlocuită fără să cerem, după ce au observat că era goală.

Prima dată au venit aperitive ce au fost considerate din partea casei. Pâine făcută în bucătăria lor, alături de unt și un alt sos ce avea un gust dulceag. Totul era atent ales, iar după câteva minute au venit și preparatele alese de noi, piept de pui servit alături de brânză Blaťácké pane, ridiche roșie fermentată, usturoi sălbatic și sos (34€), precum și o pulpă de rață servită cu gnocchi prăjiți, piure de cartofi și sos bordelez (36€).

Nota de plată a reflectat o experiență gastronomică completă la un restaurant inclus în selecția Michelin. Pulpă de rață a fost 36 de euro (189 de lei), precum și piept de pui 34 de euro (178 de lei). La acestea s-au adăugat două pahare de vin, care au completat perfect masa. În final, costul total al experienței a fost de 100 de euro.

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