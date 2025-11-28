Acasă » Știri » Cine este Alexandru Dimitriu, vehiculat ca propunere pentru ministru al Apărării. A participat la show-ul ”Vara ispitelor”, alături de Cosmina Păsărin

Cine este Alexandru Dimitriu, vehiculat ca propunere pentru ministru al Apărării. A participat la show-ul ”Vara ispitelor”, alături de Cosmina Păsărin

De: Maria Roșca 28/11/2025 | 22:20
Alexandru Dimitriu, fostul iubit al Cosminei Păsărin/ sursă foto: captură video
După ce Ionuț Moșteanu și-a dat demisia din funcția de ministru al Apărării, au apărut deja primele speculații referitoare la cel care îl va înlocui. Printre propuneri se numără avocatul Alexandru Dimitriu, fost concurent în show-ul ”Vara ispitelor” de la Pro TV, la care a participat împreună cu iubita lui de la acea vreme, Cosmina Păsărin. 

În ședința Biroului Național de vineri, 28 noiembrie 2025, printre temele abordate de liderii USR a fost și viitorul ministru care îl va înlocui pe Ionuț Moșteanu, după ce și-a dat demisia din funcția de ministru al Apărării.

Viitorul ministru al Apărării a participat la show-ul ”Vara ispitelor”

Cap de listă se pare că este Alexandru Dimitriu, devenit cunoscut în spațiul public după ce a participat la show-ul ”Vara ispitelor” (în urmă cu 25 de ani), unde a concurat alături de Cosmina Păsărin, care îi era iubită. Ca o scurtă comparație, ”Vara ispitelor” a fost un fel de ”Insula iubirii” de la începutul anilor 2000.

Viitorul ministrul al Apărării avea doar 19 ani când a debutat în spațiul public. La vremea respectivă, Alexandru Dimitriu într-un context nu prea favorabil nimănui, mai exact, când Cosmina Păsărin, iubita lui, l-a înșelat cu Bogdan Vlădău, în fața camerelor de filmat.

sursă foto: captură video

Deloc fascinat de amantlâcurile din showbizul românesc, Alexandru Dimitriu s-a lăsat de vedetism (și de Cosmina Păsărin) și a urmat studiile juridice, în 2015 obținând doctoratul cu ”Summa Cum Laude”. Timp de 10 ani (în perioada 2003-2013) a fost membru PNL. Ulterior, a încercat să candideze în funcția de primat al Sectorului 5 – fiind propunerea USR-PLUS.

