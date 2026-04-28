Cine este bruneta care l-a dat peste cap pe Dan Alexa. A „dispărut” din povestea cu Andreea Popescu și a apărut la braț cu “nașa”

Dan Alexa are o viață amoroasă cel puțin complicată (sau așa pare din exterior). După ce a „amăgit-o” vrând, nevrând pe Andreea Popescu, bruneta care a decis să încheie relația cu soțul ei și să apese pedala de accelerație în privința unei relații cu antrenorul asumată public, acesta din urmă i-a dat fatala. În weekendul ce tocmai a trecut, Dan Alexa s-a afișat alături de o brunetă misterioasă, fostă iubită chiar, la o nuntă. Și, asta nu este tot. Cei doi nu au fost doar simpli invitați, ci nași. CANCAN.RO a aflat detalii despre relația antrenorului cu tânăra misterioasă, dar și detalii exclusive despre ea.

Toată lumea se întreba care este motivul pentru are Dan Alexa evita să vorbească despre relația cu Andreea Popescu și care să fi fost motivele pentru care nu spunea odată franc ce se întâmplă între ei, în ciuda insistențelor fostei dansatoare care deveniseră tot mai dese (vezi aici). Se pare că, de fapt, antrenorul nu ar fi luat niciodată în calcul o relație cu Andreea Popescu pentru că între timp, s-a reorientat. Unde? Chiar către Jeanina, o bruneta alături de care s-a afișat recent (imaginile cu cei doi le găsiți aici). Geanina îi este alături de ceva vreme și că relația dintre ei e una serioasă. Fostul câștigător Asia Express și bruneta au apărut împreună la o nuntă din Timișoara și erau mai mult decât apropiați.

Dan Alexa și Jeanina, nași la nunta din Timișoara

Dan Alexa și Jeanina nu doar că nu au avut nimic de ascuns, ci au atras atenția la evenimentul respectiv. Au fost mai mereu pe ringul de dans, iar dedicațiile au curs încontinuu din partea lui Dan Alexa către brunetă, cei prezenți remarcând chimia dintre ei. În plus, cei doi nu au fost simpli nuntași, ci nași la evenimentul cu ștaif din Timișoara, semn că relația este pe cât se poate de serioasă. Cum altfel să te prezinți la un eveniment de asemenea anvergură în calitate de părinte spiritual dacă nu cu cineva cu care ești într-o relație?!

CANCAN.RO vine acum cu mai multe detalii despre Jeanina, fata din Timișoara care pare să-l fi îndrăgostit până peste cap de Dan Alexa. Bruneta nu impresionează doar prin prezența sa (n.r. deși, din câte am înțeles, la nunta respectivă a atras toate privirile), ci și prin faptul că este o femeie independentă care și-a construit propriul drum în afaceri și are o carieră de mulți ani. Tânăra are o meserie interesantă și pe placul multor doamne și domnișoare: mai exact, este bijutier. Aceasta are și un magazin în Timișoara în care își prezintă creațiile sale, deci are și spirit antreprenorial. Puncte bonus, ce să mai!

Cu ce se ocupă bruneta?! Are o meserie pe placul multor femei

Jeanina arată foarte bine și chiar a cochetat și cu modellingul la ea în oraș. A fost imaginea unui salon recunoscut din Timișoara- HairStudio by Elena Jabri, semn că atuurile sale fizice ies în evidență, nu degeaba a ajuns la brațul antrenorului. În plus, a fost model pentru numeroase saloane de make-up printre care și salonul Ancăi Molnar, make-up artistul care s-a stins din viață în urmă cu aproape doi ani.

Rămâne de văzut dacă Dan Alexa va decide să vorbească despre relația cu Jeanina sau dacă va prefera să își țină viața sentimentală discretă. Cert este că apariția lui alături de ea în postura de nași, dar și apropierea evidentă spun mai multe decât ar face-o orice declarație oficială. Cât despre Andreea Popescu, lucrurile par să fi luat o cu totul altă întorsătură decât și-ar fi dorit ea. Dacă bruneta a riscat totul pentru a transforma apropierea de Dan Alexa într-o relație asumată public, antrenorul pare că avea deja alt traseu, cu altă femeie și cu planuri total diferite de cele ale fostei dansatoare.

