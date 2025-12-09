Acasă » Știri » Cine este femeia cu care Bogdan Vlădău a fost surprins recent. Fostul soț al Ginei Chirilă spulberă misterul!

Cine este femeia cu care Bogdan Vlădău a fost surprins recent. Fostul soț al Ginei Chirilă spulberă misterul!

09/12/2025
Bogdan Vlădău a vorbit deschis despre viața sa amoroasă, după ce în ultimele zile a apărut în imagini alături de o tânără misterioasă. Fotografiile postate pe Instastory au stârnit curiozitatea fanilor, însă fostul soț al Ginei Chirilă a lămurit situația.

Este vorba despre Denisa Ciocoiu, model și prietenă de peste zece ani, participantă la unul dintre retreaturile organizate de el. Cei doi sunt doar prieteni, după spusele fostului soț al Ginei Chirilă.

Cine este femeia cu care Bogdan Vlădău a fost surprins

„Cu Denisa mă știu de aproape 10 ani, acum a venit într-un retreat de-al meu. Denisa locuiește în America. Chiar dacă aș vrea să am o poveste, n-aș avea cum. Relațiile la distanță nu funcționează, vorbesc din experiență, că am mai avut pe vremea când eram model. Am postat niște cercei foarte mișto, pe mine cerceii. I-a găsit acolo și am vrut să mai iau și n-am mai găsit modelul acela pe nicăieri pe unde m-am dus eu”, a declarat Bogdan Vlădău.

Denisa Ciocoiu și Bogdan Vladau. Foto: Facebook

În ceea ce privește o posibilă relație, Vlădău a precizat că momentan nu există nicio persoană specială în viața lui.

„Nu, n-am pe nimeni. Dacă aveam, spuneam”, a mai adăugat acesta.

Planuri pentru sărbători și motivul pentru care nu părăsește România

Fostul model a mărturisit că nu are planuri clare pentru Crăciun și Revelion, dar ia în calcul să petreacă alături de prieteni în Suceava.

„Nu am nici cea mai mică idee. E anul în care nici nu mi-am bătut capul cu ce fac, poate o să mă duc prin Suceava, pe la munte, la mănăstiri pe acolo, am niște prieteni acolo, dar nici asta nu e foarte sigur”, a spus Vlădău.

Deși își dorește să se mute definitiv în Columbia, fiica sa este motivul pentru care rămâne în România.

„Îmi doresc să-mi petrec cât mai mult timp cu fiica mea anul viitor. Dacă nu era ea, mă mutam de mult în Columbia, nu mai eram aici sigur. Doar ea mă mai ține aici”, a declarat Bogdan Vlădău.

Bogdan Vlădău și Victor Slav, reuniți din nou

Bogdan Vlădău și-a lansat recent propriul podcast, „Aparență și Esență”, unde discută deschis cu invitați din diverse domenii. Primul episod l-a avut ca invitat pe Victor Slav, prietenul său din liceu, iar următoarele episoade îi vor aduce în fața publicului pe Codin Maticiuc, Costin Dămășaru și Oreste.

„Primul episod din podcast a fost cu Victor Slav, iar următorul episod e cu Codin Maticiuc, acolo ne curge câte o lacrimă la amândoi. Cred că nu ne-ați văzut niciodată așa. Eu voiam să-mi fac de mai mult timp un podcast, doar că nu s-au aliniat lucrurile, ultimii 2-3 ani au fost mai grei și n-am putut să-mi pun ideile în practică, aveam alte chestii mult mai importante de făcut. Iată că, în viață, una ne plănuim și alta ne iese”, a explicat Bogdan Vlădău.

Pentru anul 2026, Vlădău are deja stabilite retreaturi internaționale: Columbia în aprilie, Zanzibar în iulie și Peru în noiembrie.

„O să vreau să mă ocup de podcast cât mai mult și mai bine. În ianuarie și februarie sigur o să fiu în România. Primul retreat programat e în aprilie, la final, în Columbia. Mie îmi place foarte mult în Columbia, e cea mai colorată și mai veselă națiune din America de Sud. În iulie am Zanzibar, iar în noiembrie am Peru din nou. Deja știu pentru anul viitor cu retreaturile”, a mai spus el.

Astfel, Bogdan Vlădău își împarte timpul între proiectele profesionale și dorința de a fi cât mai prezent în viața fiicei sale, singurul motiv pentru care nu a părăsit definitiv România.

