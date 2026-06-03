Cine este Gheorghe Mirel de la Insula Iubirii 2026 și ce academie deține. Și-a descoperit pasiunea când avea doar 13 ani

Începând cu 20 iunie, românii se pot delecta cu noul sezon al emisiunii Insula Iubirii, de la Antena 1. Producția a fost filmată în luna martie și promite apariții incendiare. Una dintre ispitele masculine care s-a calificat pentru sezonul 10 este Gheorghe Mirel. Află, în continuare, cine este tânărul și ce academie are.

Anul acesta, Insula Iubirii va fi difuzată de Antena 1 după finala Campionatului Mondial din 2026. Cinci cupluri au petrecut 21 de zile alături de 20 de ispite masculine și feminine, în încercarea de a afla dacă sentimentele lor sunt puternice sau nu.

Cine este Gheorghe Mirel de la Insula Iubirii

Una dintre ispitele masculine are un look de macho, macho man! Este vorba despre Gheorghe Mirel, un tânăr care deține o academie de fitness, după cum susține chiar el pe contul de Instagram.

Are un trup sculptat și adoră să posteze tips and tricks legate de alimentație, creștere musculară și executarea corectă a exercițiilor la sală. Are și un canal de YouTube ce pare a fi la început, pe care postează clipuri video cu trucuri pentru antrenamentele de fitness, cum să eliminăm durerile de spate și citate motivaționale.

Ce studii are Gheorghe Mirel de la Insula Iubirii

Potrivit unei postări de pe Instagram, ispita masculină a absolvit Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport. Este pasionat de fitness de la vârsta de 13 ani, când l-a văzut pe vărul său că merge la sală. Și-a întrebat mama dacă poate să îl însoțească și destinul și-a urmat cursul.

„În copilărie nu aveam treabă cu sportul, mă jucam pe calculator de dimineață până seara, în fiecare zi. Până când, într-o după-amiază, veneam de la școală, iar vărul meu și un prieten de-ai lui mergeau la sală. Eu, mic și curios, i-am întrebat încotro se duc, iar ei mi-au răspuns: «La sală. Hai și tu!» Asta fiind pe la 13 ani. Am întrebat-o pe mama dacă mă lasă, a spus da și am început și eu să merg cu ei. La o sală de kickboxing mai exact, așa a început totul. Îmi plăcea maximum atmosfera din sală, ideea de a-ți depăși limitele, de a nu renunța în momentul acela când mintea zice că nu mai poţi”, își începe Mirel povestea vieții sale.

Prima sală de fitness a fost acasă

În continuare, ispita masculină a povestit că a început „de jos” în fitness. Alături de vărul și de prietenul său, a încropit o sală de fitness acasă și au făcut exerciții așa cum se pricepeau la momentul respectiv.

„Ne-am făcut o mini-sală acasă, cu greutăți, gantere, sac de box, palmare și o cameră veche, tot ce aveam nevoie pentru a depune efort. Și uite așa, în fiecare zi băteam la sacul ăla și trăgeam de nişte gantere cum știam și noi la momentul respectiv. Eu mă luăm după ei”, își amintește Mirel.

Gheorghe Mirel și-a început transformarea la liceu

Potrivit spuselor sale, anii de liceu au fost cei care l-au ajutat să învețe tot ce trebuia să știe despre sport și nutriție. S-a folosit de internet, unde a petrecut numeroase ore pe conturile de YouTube ale altor pasionați de fitness și nutriție de la care a învățat meserie.

„Ulterior, am ajuns la liceu și mi-am făcut primul meu abonament la o sală de fitness. Am început să învăț, să mă uit pe YouTube la culturişti, la diverse canaluri despre fitness și nutriție, să urmăresc rutinele celor care erau cum voiam și eu să fiu. Am perseverat la sală, de atunci și până acum nu m-am lăsat niciodată. Doar asta fac, este ca a doua mea casă, este terapia mea! Mergeam zilnic, dar niciun rezultat wow… ”, susține Mirel de la Insula Iubirii 2026.

Experiența neplăcută cu alcoolul a lui Mirel

În continuare, tânărul a relatat prima lui experiență cu alcoolul. Avea în jur de 17 ani și a mers la un majorat unde a combinat mai multe tipuri de băuturi. Această greșeală aproape că i-a fost fatală: tânărul s-a trezit la spital, cu bunicul lângă el.

„Aveam vreo 16 ani spre 17. Am mers la un majorat și acolo am băut mult şi prost, neștiind ce înseamnă alcoolul. Am combinat tărie cu vin, cu bere și efectiv m-am trezit la spital, cu tataia lângă mine pentru că ai mei erau plecați. M-am simțit ultimul om, dar, vă spun sincer că, pentru mine, experiența asta a făcut un click în mintea mea. Am început să trag din ce în ce mai tare și să am rezultate. Mi-am propus până fac 18 ani să fac 6pack și am reușit. Nu asta a contat, ci faptul că nu m-am dat bătut până nu am reuşit. Nici mie nu mi-a fost uşor să mănânc la caserolă aceleași chestii fără gust, în opinia altor oameni, dar pentru mine funcționau și aveam un scop: să fiu mai bine ca ei!”, le-a spus Mirel fanilor săi despre momentul care l-a determinat să fie cea mai bună variantă a sa.

Gheorghe Mirel a devenit antrenor de fitness

După ce a aplicat pe el tot ce a învățat, Mirel a făcut și câteva teste. Așa a descoperit o metodă care funcționează perfect la el în prezent. Ispita masculină susține că acum se menține în formă optimă cu eforturi minime. Toți anii de sală, nutriție și efort au dat roade!

Metoda pe care a descoperit-o și testat-o pe propria persoană a aplicat-o și în cazul clienților săi, care au avut și ei rezultatele mult dorite. Acest lucru i-a dat încredere tânărului, chiar dacă nu se bucură de o popularitate imensă în mediul online.

„Am învățat ce funcționează pentru mine, am testat diverse metode până am găsit echilibrul perfect. De la 18 ani până în prezent mă mențin mereu în formă foarte bună, cu eforturi minime din partea mea. Ceea ce înseamnă că este deja un stil de viață pentru mine. Am început să antrenez, să am rezultate cu clienții mei aplicând metoda mea. Deci dacă am reușit eu, au reușit și alții, clar funcționează”, susține Mirel.

Gheorghe Mirel pe Instagram

În ciuda faptului că este o prezență constantă pe Instagram, ispita masculină nu a reușit să adune un public numeros. Acesta are doar 4,343 de urmăritori, deși postează constant materiale inspiraționale pentru cei care doresc să își transforme corpul.

Cu toate astea, Gheorghe Mirel de la Insula Iubirii 2026 vrea să ajute în continuare oamenii. Vrea să le schimbe viața celor care pun preț pe sănătate și un aspect fizic sculptat.

„Personal, îmi oferă o satisfacție enormă să îi ajut pe oameni să își atingă potențialul maxim, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic, și să devină mai puternici. Fiind pasiunea mea, fac totul din suflet și cred că acest lucru se vede. Sunt convins că oamenii care vor veni către mine vor rezona cu această abordare și că le voi schimba viața, așa cum mi-am schimbat-o și eu în urma unei întâmplări aparent banale”, a conchis Mirel povestea vieții sale.

Gheorghe Mirel pe YouTube

În ciuda faptului că activează într-un domeniu care cere și prezență pe YouTube, Mirel are un canal cu 60 de abonați. Contul a fost creat abia în februarie 2024 și are doar 10 clipuri video.

În una dintre postările sale, tânărul în vârstă de 25 de ani și-a prezentat dimensiunile: 1,75 de cm înălțime și 90 de kg (la vremea respectivă), musculatură pe care susține că a obținut-o fără să se folosească de substanțe periculoase.

Ce pasiuni are Mirel de la Insula Iubirii

În afară de fitness, tânărul adoră să călătorească des. Preferă plajele călduroase, orașele pline de istorie, dar și crestele de munți pe care poate practica snowboardingul. Ocazional, își împărtășește experiențele din vacanță cu fanii din online, cărora le relatează toate peripețiile sale și impresiile pe care unele locuri „instagramabile” i le lasă.

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