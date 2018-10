La câteva ore după ce s-a aflat că fata cea mare a lui Adi Minune are un nou iubit, s-a aflat și identitatea tânărului. În plus, asta nu e tot! El este angajat al Guvernului României și are multe calități. De altfel, doar așa putea să o cucerească pe Karmen.

Cine este noul iubit al lui Karmen Minune! Tânărul lucrează în Guvernul României

Noul iubit al lui Carmen Simionescu, așa cum o cheamă în buletin pe fiica îndrăgitului manelist, se numește Bogdan Adrian Căplescu, conform spynews.ro. Potrivit informațiilor de pe contul lui oficial de Facebook, el lucrează în cadrul Guvernului României. După cum se poate observa din imaginile făcute publice de acesta pe pagina sa de socializare, frecventează locuri exclusiviste. În plus, seara trecută a postat o filmare pe Instagram Stories din timpul cinei pe care a savurat-o împreună cu “tatăl socru”, Adi Minune. Vezi imaginile făcute publice de manelist AICI.

Karmen Minune s-a despărțit de Bogdan Daragiu la finalul verii

Când apropiații, dar mai ales fanii se gândeau la ziua în care aceștia vor face nunta, Karmen și regizorul Bogdan Daragiu au anunțat despărțirea. Fiecare dintre ei a postat câte un mesaj pe rețelele de socializare, unde au mărturisit că au decis să meargă pe drumuri separate în viață după doi ani de relație.

“Mulţumesc, Carmen, pentru aceşti 2 ani în care am avut parte numai de clipe frumoase. De astăzi viaţa ne conduce în direcţii diferite, însă îmi voi aminti cu drag de toate experienţele şi momentele petrecute împreună. Decizia a fost matură si de comun acord. Mulţumesc pentru tot!”, a scris Bogdan Daragiu pe contul său de Instagram.

Karmen și Bogdan Daragiu au făcut anunțul despărțirii pe 29 august.

“Cu 2 ani în urmă am început o frumoasă relaţie cu Bogdan, însă astăzi mergem pe drumuri diferite. A fost o decizie comună şi am vrut să aflaţi de la mine personal. Mulţumesc că ai luat parte la călătoria mea. Au fost 2 ani plini de bucurii şi momente frumoase. De azi începem un nou capitol •” este mesajul postat de fiica lui Adrian Minune.