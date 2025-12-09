Cine încearcă să pună mâna pe apartamentul Ioanei Popescu, la 2 luni de la moartea ei: „Să nu mă înțeleagă nimeni greșit”

Au trecut mai bine de două luni de când Ioana Popescu s-a stins din viață, iar în urma ei au rămas încă multe lucruri nerezolvate. De exemplu, apartamentul în care aceasta locuia este și acum sigilat. Însă, există cineva care se interesează intens și vrea să pună mâna pe el. Despre cine este vorba?

Ioana Popescu a încetat din viață în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București. Cauza decesului ar fi fost asociată unor complicații grave provocate de afecțiuni medicale de care suferea de mai mult timp.

Ce se întâmplă cu apartamentul Ioanei Popescu

La acea vreme, Mihai Lungu, iubitul acesteia, a anunțat autoritățile după ce Ioana Popescu nu a mai răspuns la telefon. Bărbatul a dat-o dispărută, astfel aflându-se cumplita veste. Acum, tot el este și cel care vrea să pună mâna pe apartamentul ei, dar și pe lucrurile din interior. Bărbatul spune că până acum nicio rudă de a Ioanei nu a apărut să revendice apartamentul. Locuința este încă sigilată, iar el susține că hainele și echipamentul lui de DJ s-ar afla înăuntru.

„Până în momentul de față nu a apărut nicio rudă a Ioanei, de niciun grad. Am înțeles că pot apărea rude până la gradul patru. Până acum nu am fost contactat de nimeni. Eu, așa cum am mai spus, am în apartamentul Ioanei lucruri personale, haine care se află chiar și în mașina de spălat și echipamente personale, mă refer la cele de DJ, cu care îmi desfășor activitatea. Apartamentul este sigilat, nu s-a dat niciun fel de soluție, nu m-a căutat nimeni, am sunat la poliție, am lăsat numărul de telefon. Ieri am revenit iar cu câteva apeluri, însă nu mi s-a răspuns”, a declarat Mihai Lungu.

Mihai Lungu vrea apartamentul Ioanei Popescu

Fostul iubit vrea să pună mâna pe apartamentul Ioanei Popescu și a făcut toate demersurile în acest sens, însă fără rezultat. Chiar l-a contactat pe vărul fostei jurnaliste și i-a propus să cumpere locuința și să plătească lunar o sumă fixă, ca o rată.

„La sesizarea pe care eu am făcut-o, mi s-a răspuns să mă adresez instanței. M-am adresat Judecătoriei Sectorului 4 București, unde mi s-a spus să chem pârâtul în judecată. Pe cine să chem? Pârâtul decedat… Eu, dacă nu apare nimeni, printr-un cabinet de avocatură ar trebui să facem o cerere către instanță, pentru a se decide ca rudele sau moștenitorii care există, dacă există, să vină să revendice bunurile. În momentul în care Ioana a decedat și eu am preluat lucrurile personale, eu eram trecut ca păstrător. Eu i-am închis cardurile bancare, pentru a nu fi probleme. Situația nu mai prezintă necesitatea de sigilare a apartamentului, pentru că s-a găsit persoana, s-a constatat, s-au obținut toate documentele necesare pentru înmormântare. Eu am spus așa: dacă există moștenitori, eu predau cheile, ei fac formalitățile. Dacă nu, eu am vorbit și cu vărul ei și i-am propus să le dau 3.000 de lei pe lună, gen rată, și să îl cumpăr eu, ca și cum aș plăti la bancă. Acesta mi-a spus că el nu poate să vină și că el este rudă prin alianță”, a mai spus Mihai Lungu.

