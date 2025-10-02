Acasă » Exclusiv » Dorința neîmplinită a Ioanei Popescu s-a stins pe 21 septembrie, odată cu ea! AFACEREA cu care spera să dea lovitura: „Nu a mai apucat”

Dorința neîmplinită a Ioanei Popescu s-a stins pe 21 septembrie, odată cu ea! AFACEREA cu care spera să dea lovitura: „Nu a mai apucat"

De: Mihai Popa 02/10/2025 | 14:21
Dorința neîmplinită a Ioanei Popescu s-a stins pe 21 septembrie, odată cu ea! AFACEREA cu care spera să dea lovitura: Nu a mai apucat
Ioana Popescu s-a stins din viață fulgerător la vârsta de 47 de ani, însă a lăsat în urmă multe realizări, dar și visuri neîmplinite. Era cunoscută publicului datorită efervescenței sale și a felului deschis în care vorbea despre orice, însă puțini sunt cei care i-au cunoscut viața cu adevărat. A trecut prin numeroase drame, a rămas singură pe lume și nimeni nu îi cunoștea adevărata durere. Însă, în ciuda numeroaselor probleme de sănătate cu care s-a confruntat, Ioana Popescu avea un vis măreț care s-a stins pe 21 septembrie, odată cu ea. CANCAN.RO are detalii despre una dintre cele mai mari dorințe ale jurnalistei. 

Ioana Popescu a lăsat în urmă tristețe în inimile celor care au cunoscut-o, dar și dorințe care nu au mai ajuns niciodată să se îndeplinească. Jurnalista iubea tot ceea ce însemna frumos, iar moda a fost una dintre marile ei pasiuni. A lansat în trecut o colecție apreciată de rochii de seară, iar acum se pregătea pentru a lansa o nouă colecție, de data aceasta cu rochii de mireasă.

Ioana Popescu a rămas cu visul neîmplinit

Destinul Ioanei Popescu a fost curmat crunt la doar 47 de ani. Vedeta a plecat dintre noi neîndeplindu-și unul dintre marile sale vise. Una dintre cele mai apropiate persoane de Ioana, creatoarea de modă Beatrice Lianda Dinu a dezvăluit pentru CANCAN.RO că pregătea un proiect alături de regretata jurnalistă.

„Ea lansase o colecție de rochii în trecut la care am fost prezentă. Își dorea enorm să evolueze pe partea aceasta. Îmi spusese că își va face o nouă colecție, la care stabilisem că o voi ajuta pentru a fi mult mai elaborată și cusută calitativ. Chiar visa ca fiica mea, Timeea Anisia,  să fie imaginea creațiilor sale. De altfel a si purtat una din primele creații propuse de Ioana. Din păcate, nu a mai apucat să își ducă visul până la capăt”, dezvăluie creatoarea de modă.

O altă mărturisire a lui Beatrice Lianda Dinu scoate la iveală o latură sensibilă a jurnalistei. În ciuda zâmbetului afișat mereu, Ioana se confrunta cu mari probleme de sănătate.

„De multe ori, la evenimente, Ioana se plângea de dureri de stomac, avea deseori probleme. Nu o vedeam mâncând aproape deloc pentru că nu putea. Ascundea aceste suferințe în spatele unei imagini puternice, dar eu știu că se lupta cu dureri crunte”, a spus creatoarea de modă pentru CANCAN.RO.

Astfel, în spatele aparițiilor controversate, Ioana Popescu a fost o femeie sensibilă, cu visuri nefinalizate și pasiuni neștiute, care și-ar fi dorit să lase o amprentă și în lumea modei românești. Beatrice Lianda Dinu susține că îi va duce mai departe visul Ioanei Popescu și va lansa colecția în memoria ei.

