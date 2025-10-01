Mara Bănică, amintiri emoționante la înmormântarea Ioanei Popescu. Adevărul despre iubitul regretatei jurnaliste: „M-au contactat colegi din presă care…”

Ioana Popescu s-a stins din viață în urmă cu o săptămână, iar astăzi a fost condusă pe ultimul drum de colegii de breaslă și apropiați. Trupul său neînsuflețit a fost depus la capela cimitirului Berceni, acolo unde cei care au cunoscut-o pe jurnalistă au venit să își ia rămas bun. Funeraliile au fost organizate de Mara Bănică, ajutată de colegii din presă ai jurnalistei. CANCAN.RO a fost prezent la înmormântare și a stat de vorbă cu prezentatoarea de la Antena Stars. Mara și-a adus aminte de una dintre cele mai amuzante seri pe care le-a trăit în direct alături de Ioana Popescu, dar a tras și o concluzie emoționantă după toate cele trăite în ultimele zile.

Astăzi, la Cimitirul Berceni, Ioana Popescu și-a luat rămas-bun de la această lume. Flori, coroane și lacrimi au umplut capela, acolo unde prieteni, apropiați și câțiva colegi de breaslă au venit să o conducă pe ultimul drum. Moartea fulgerătoare a ei la vârsta de 47 de ani a lăsat în urmă nu doar un gol imens, ci și o lecție dureroasă pentru toți cei care i-au fost aproape. Impresionată de povestea emoționantă a Ioanei Popescu, dar și de faptul că nimeni din familie nu i-a revendicat trupul neînsuflețit, Mara a decis să se ocupe de funeralii, ajutată de colegii de breaslă binevoitori. Cu vocea încărcată de emoție, ea și-a amintit de omul plin de viață și de contraste care era Ioana Popescu, dar a povestit și cele mai prețioase amintiri pe care le are cu ea. În plus, întrebată fiind de cel care se declară iubitul Ioanei dacă a ajutat cu ceva la organizarea funeraliilor, Mara Bănică a răspuns diplomat că nu.

Mara Bănică, despre cele mai prețioase amintiri cu Ioana Popescu: „Azi râdea cu tine, mâine se supăra”

CANCAN.RO: Condoleanțe! Frumos din partea ta că ai putut să te ocupi de tot.

Mara Bănică: Da, Dumnezeu a îngăduit (n.r. să ajute), am fost o mână de ziariști vechi, bătrâni care am cunoscut-o la începutul drumului, acum vreo 30 de ani. Tristă moarte.

CANCAN.RO: Ai o amintire preferată când te gândești la Ioana?

Mara Bănică: Țin minte că m-a făcut tare să râd la un moment dat. Ea voia să se facă cântăreață și a venit cu un stil nou muzical, cu un turc în platou și prezenta un stil nou muzical și cu un dans. E undeva pe Youtube filmarea aceea, aseară mi-a venit în cap. Ioana era Ioana, azi râdea cu tine, mâine se supăra. Îmi pare rău că s-a dus așa, știi. Odată că era un om tânăr, să rectificăm asta cu 45 de ani, că avea 47 de ani. Și a doua chestiune, să mori așa ca un câine, știi?

CANCAN.RO: Când ai vorbit ultima dată cu ea?

Mara Bănică: Ultima dată am vorbit cu ea acum 10 ani. Nu vorbeam cu ea, nu știam nimic nou despre ea în ultimul timp.

CANCAN.RO: Alți colegi din presă te-au contactat să se implice și ei?

Mara Bănică: M-au contactat jurnaliști și colegi din presă care să mă ajute cu cele necesare înmormântării. Noi am lucrat împreună la ziarul Ziua acum 30 de ani și câțiva colegi de-ai mei din Antena, în rest nu prea.

CANCAN.RO: Cum te-ai împărțit cu emisiunile în zilele astea în care a trebuit să te ocupi de acte și de toate cele necesare?

Mara Bănică: Am contactat o firmă care s-a ocupat, aici am dat la cimitir de niște oameni de toată isprava, nu găseam loc, în fine. Să știi că nu m-am dat peste cap, adică am pierdut ieri câteva ore și astăzi la înmormântare. Au mers toate, când oamenii buni se adună, lucrurile se întâmplă cum trebuie.

CANCAN.RO: Iubitul Ioanei te-a ajutat cu ceva?

Mara Bănică: Cu nimic, îți dai seama. Nu aș vrea să vorbesc, să fie sănătos!

CANCAN.RO: Frumos gest!

Mara Bănică: Ideea este că acest lucru ar trebui să ne pună pe gânduri legat de breasla aceasta că îi dăm viața, îi dăm timp, ne place ce facem, trec anii și ne trezim la un moment dat că nu mai avem nici familie, nimic. Ne dăm seama că nu am făcut nimic pe parte personală.

CANCAN.RO: Deci să punem viața personală pe primul loc?

Mara Bănică: Eu asta cred. E greu să le îmbini pe amândouă, dar cred că oricât de mult ne-ar plăcea meseria aceasta și tot ce facem, trebuie să ne gândim că familia este aceea care contează. Nu gloria de o zi de la televizor, nu semnătura din articol care este atât de importantă și trece neobservată.

