Acasă » Știri » Cine sunt cei doi bărbați, tată și fiu, care s-au aruncat de pe un bloc din Arad. Sorin Arhire era înglodat în datorii

De: Andreea Stăncescu 07/01/2026 | 12:54
Cine sunt tatăl și fiul care s-au arruncat de pe bloc în ziua de Bobotează / Sursa foto: criticaarad.ro / Freepik

Tragedia s-a produs la Arad, unde tatăl, Sorin Arhire, și fiul său, Alexandru, și-au pierdut viața după ce s-au aruncat de pe un bloc cu 10 etaje. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva și a fosta constatat decesul pentru cei doi. Bărbatul în vârstă de 57 de ani era cunoscut că avea numeroase datorii. 

Sorin Arhire și fiul său au murit în ziua de Bobotează, după ce s-au aruncat de pe blocul în care locuiau în Arad. Bărbatul s-a născut la Borșa, în județul Baia Mare, și în ultimii ani ducea o viață marcată de dificultăți financiare. Acum doi ani, și-a vândut apartamentul cu aproape 50.000 de euro, însă datoriile continuau să se acumuleze. De atunci, nu a mai fost văzut la Vaslui, orașul său de domiciliu, preferând să locuiască în Arad, unde lucra la o fabrică de accesorii auto.

Foștii vecini susțin că bărbatul de 57 de ani ar fi recurs la diverse înșelăciuni pentru a obține bani. Un exemplu este momentul în care le-ar fi spus că fiul său suferă de cancer, reușind să strângă fonduri pentru tratament. Ulterior, ar fi declarat că Alexandru a murit și că are nevoie de bani pentru înmormântare, lucru total fals la acel moment.

Sursa foto: criticarad.ro

Ce s-a întâmplat cu apartamentul din Vaslui

Bărbatul are cumpărase apartamentul de la Sorin Arhire povestea că periodic cutia poștală era plină de somații, scrisori de la executori judecătorești, ANAF și alte instituții creditoare. Acesta și fiul său, Alexandru și-au păstrat oficial domiciliul la Vaslui, cel mai probabil pentru a se proteja de creditori, iar chiar proprietarul apartamentului nu a reușit să obțină adresa lor pentru a le trimite documente sau fotografii rămase în locuință.

„Eu nu cred că s-a sinucis că ar fi avut vreun stres din cauza datoriilor. Sorin era nepăsător și nu avea nicio grijă că este dator pe la toată lumea. Și mie mi-a rămas dator cu 14 milioane (lei vechi, n.r.). Când am cumpărat apartamentul, a venit cu o adeverință falsă că a achitat Aquavas-ul și, de fapt, când m-am dus, am aflat că datorez 14 milioane lei, de pe urma fostului proprietar. Și le-am plătit, ce era să fac. De doi ani de zile mă tot țin să îmi dea datoria și Sorin îmi spunea că are banii investiți în lingouri de aur și că mai este până la scadență. Acum, parcă nu îmi vine să cred că acesta s-a sinucis cu tot cu fiul lui”, a declarat proprietarul apartamentului despre Sotin Arhire, potrivit vremeanoua.ro.

