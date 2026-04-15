Ciocolata viitorului: fără zahăr, mai sănătoasă și prietenoasă cu planeta. Inovația care schimbă industria

Ciocolata, unul dintre cele mai iubite produse din lume, este și unul dintre alimentele cu cel mai mare impact asupra mediului. Potrivit publicației Daily Sabah, câțiva cercetători și maeștri ciocolatieri din Elveția au dezvoltat o rețetă inovatoare care ar putea schimba radical modul în care este produsă și consumată ciocolata.

Noua abordare elimină zahărul rafinat și îl înlocuiește cu subproduse vegetale din fructul de cacao, rezultând un produs mai sănătos și mai prietenos cu mediul.

Ciocolata viitorului: fără zahăr

Conform unui studiu publicat în revista Nature Food, cercetătorii au reușit să creeze un gel natural, dulce și bogat în fibre, folosind nu doar boabele de cacao, ci și pulpa și coaja fructului.

Acest gel poate înlocui eficient zahărul în procesul de producție a ciocolatei. Metoda este descrisă ca un model de tip „whole food” (aliment integral), deoarece utilizează o proporție mult mai mare din fructul de cacao comparativ cu metodele tradiționale.

Rezultatul este o ciocolată mai nutritivă, care își păstrează gustul dulce, dar are un profil alimentar îmbunătățit.

Mai puține resurse, același gust

Noua „ciocolată sustenabilă” necesită mai puțin teren și mai puțină apă pentru producție, reducând semnificativ amprenta ecologică. În același timp, produsul reușește să satisfacă preferințele consumatorilor, fără compromisuri majore la capitolul gust.

Reducerea dependenței de zahăr și valorificarea integrală a fructului de cacao fac ca procesul să fie mai eficient și mai puțin risipitor.

Beneficii economice pentru fermieri

Un alt avantaj major al acestei inovații este impactul asupra fermierilor din regiunile tropicale, unde se cultivă cacao. În prezent, aceștia primesc doar o mică parte din profiturile industriei globale a ciocolatei, estimată la aproximativ 100 de miliarde de dolari.

Prin utilizarea pulpei de cacao, care în mod obișnuit este aruncată, procesarea ar putea avea loc chiar în țările producătoare, ceea ce ar permite păstrarea unei părți mai mari din valoare la nivel local.

Un produs cu impact climatic ridicat

Ciocolata este considerată unul dintre alimentele cu cel mai mare impact asupra mediului, în special din perspectiva emisiilor de gaze cu efect de seră. Raportată la kilogram, aceasta se apropie de nivelul unor produse din carne.

Pornind de la nevoia de a reduce risipa și impactul climatic, cercetătorii au descoperit că pot îmbunătăți simultan și valoarea nutrițională a produsului.

Noua metodă de prelucrare promite un produs mai sănătos, mai responsabil față de mediu și mai echitabil pentru producători, ceea ce reprezintă o posibilă direcție pentru viitorul industriei alimentare.

