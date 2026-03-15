Acasă » Știri » Ciorba bănățeană de post a surorii Maria de la Mănăstirea Brebu. Rețeta simplă făcută cu răbdare, credință și „smântână” din caju

Ciorba bănățeană de post a surorii Maria de la Mănăstirea Brebu. Rețeta simplă făcută cu răbdare, credință și „smântână” din caju

De: Paul Hangerli 15/03/2026 | 08:30
Ciorba bănățeană de post a surorii Maria de la Mănăstirea Brebu. Rețeta simplă făcută cu răbdare, credință și „smântână” din caju
Ciorbă bănățeană cu smântână din Caju, sursa-captură social media Trinitas

La Mănăstirea Brebu, sora Maria pregătește o ciorbă bănățeană din legume simple, cu „smântână” vegetală din caju, potrivită pentru zilele de post și pentru mesele liniștite din obște. Este o mâncare hrănitoare și ușor de făcut, în care gustul curat al legumelor se întâlnește cu rânduiala unei bucătării monahale.

Rețeta se leagă frumos și de cuvântul Arhimandritului Justin Pârvu, care spunea: „Rugăciunea mamei pentru pruncii ei este mai puternică și mai ascultată chiar decât rugăciunea preotului.” Așa cum rugăciunea unei mame urcă direct la Dumnezeu, tot așa și mâncarea făcută cu dragoste și inimă curată aduce liniște și binecuvântare celor care o gustă.

Ciorba bănățeană de post de la Mănăstirea Brebu

În bucătăria Mănăstirii Brebu, fiecare mâncare se pregătește fără grabă. Sora Maria spune că atunci când gătești pentru ceilalți trebuie să ai răbdare, să lucrezi cu grijă și să păstrezi liniștea în suflet.

De multe ori, în timp ce taie legumele pentru ciorbă, își amintește cuvântul părintelui Justin Pârvu despre puterea rugăciunii mamei. Pentru ea, acest cuvânt se potrivește și cu rostul unei mese pregătite cu iubire: hrana devine mai mult decât o mâncare, devine o formă de grijă și dăruire.

Ingredientele ciorbei bănățene de post

Pentru această ciorbă simplă și gustoasă sunt necesare legume proaspete și câteva condimente care îi dau aroma specifică Banatului:

  • 2 cepe
  • 2 morcovi
  • 1 păstârnac
  • 2 rădăcini de pătrunjel
  • 1/2 țelină
  • 800 g fasole verde
  • 1/2 ardei roșu
  • 1/2 ardei galben
  • 1/2 ardei verde
  • pătrunjel verde
  • 1/2 linguriță piper
  • 2 linguri pastă de ardei
  • 2 linguri suc de roșii
  • 2 linguri oțet de mere
  • 1 linguriță boia dulce
  • sare după gust
  • „smântână” din caju (opțional)

Sunt ingrediente simple, dar împreună dau naștere unei ciorbe bogate și hrănitoare.

Maica Maria de la Mânăstirea Brebu, sursa captură social media Trinitas

Cum pregătește sora Maria baza de legume

Se curăță și se toacă mărunt ceapa. Morcovii, păstârnacul, pătrunjelul rădăcină și țelina se taie cubulețe mici.

Într-o oală mare se pune puțin ulei, apoi ceapa se lasă să se înmoaie ușor până devine aurie. Se adaugă morcovii, păstârnacul, pătrunjelul și țelina, care se amestecă câteva minute, până când legumele încep să își lase aroma.

Se adaugă boiaua dulce, pasta de ardei și sucul de roșii, care dau ciorbei culoarea caldă și gustul specific bucătăriei bănățene.

Fierberea ciorbei

Peste legumele călite se adaugă aproximativ 2 – 2,5 litri de apă.

Ardeii se taie cuburi mici și se pun în oală. După aproximativ 15 minute de fierbere se adaugă fasolea verde, tăiată în bucăți potrivite.

Ciorba se lasă să fiarbă până când fasolea devine fragedă și toate aromele se împletesc. La final se adaugă piperul și sarea după gust.

Acrirea și parfumul final

Când legumele sunt bine fierte, ciorba se acrește cu 2 linguri de oțet de mere, adăugate treptat, după gust.

La final se presară pătrunjel verde tocat, care aduce prospețime și o aromă plăcută.

Smântâna de caju, potrivită pentru zilele de post

Pentru o textură cremoasă, sora Maria pregătește uneori o „smântână” vegetală din caju.

Se pun la hidratat aproximativ 100 g de caju crud în apă caldă timp de 30–60 de minute. După ce s-au înmuiat, se scurg și se mixează cu puțină apă până se obține o cremă fină. Se poate adăuga un strop de suc de lămâie și un praf de sare pentru un gust mai apropiat de smântâna clasică.

Câte o lingură din această cremă se adaugă în farfurie peste ciorba fierbinte.

O mâncare simplă care aduce liniște

Ciorba bănățeană de fasole verde pregătită la Mănăstirea Brebu este dovada că mâncarea bună nu are nevoie de multe ingrediente. Legumele proaspete, răbdarea și gândul bun sunt suficiente.

Așa cum spunea părintele Justin Pârvu:

„Rugăciunea mamei pentru pruncii ei este mai puternică și mai ascultată chiar decât rugăciunea preotului”

