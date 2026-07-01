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Claudia Puican, pe masa de operație! La ce intervenție a fost supusă soția lui Armin Nicoară

De: Elisa Tîrgovățu 01/07/2026 | 21:19
Claudia Puican a ajuns pe masa de operație. Artista a suferit o intervenție chirurgicală / Sursa foto: Social media
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Claudia Puican i-a luat prin surprindere pe fani după ce a făcut public faptul că a fost supusă unei operații. Partenera lui Armin Nicoară a ales să vorbească abia acum despre intervenția medicală și a ținut să le transmită celor care o urmăresc că procedura a decurs fără probleme.

Artista de muzică de petrecere a ales să împărtășească recent detalii despre intervenția chirurgicală la care a fost supusă în urmă cu aproximativ trei săptămâni. Vedeta a decis să le vorbească urmăritorilor ei despre această schimbare și să explice ce a determinat-o să ia această hotărâre.

Intervenția chirurgicală prin care a trecut Claudia Puican

Soția lui Armin Nicoară a ales să fie deschisă cu fanii ei și a făcut o mărturisire personală. Artista a dezvăluit că, în urmă cu aproximativ trei săptămâni, a fost supusă unei intervenții chirurgicale pe care a tot amânat-o de-a lungul anilor. După ce a depășit etapa cea mai grea a recuperării, a simțit că este momentul să vorbească despre această situație care i-a influențat atât starea de încredere, cât și rutina zilnică.

Într-un clip postat pe TikTok, soția lui Armin Nicoară a povestit că întreaga situație își are originea într-o intervenție estetică pe care a făcut-o pe când avea 20 de ani.

„Greșeala mea că a fost moda aia acum 10 ani, toată lumea își punea silicoane, toată lumea arăta fain. La 20 de ani mi-am pus silicoane și a fost o operație nereușită și de atunci am tot stat așa pentru că am vrut să fac copil. Am făcut copilul, I-am alăptat.

Nu se vedea defectul acesta pentru că timp de 10 ani am tot încercat să îl ascund cumva, să nu se observe, dar pur și simplu era un defect major. Aveam un sân în sus și unul în jos. Purtam corsete, niciodată nu purtam rochii în V să se vadă decolteul foarte pronunțat și după ce am născut și am alăptat, trebuia să mă duc să fac chestia asta. Pentru o femeie, psihic, te dărâmă când te uiți în oglindă și nu e ok.”, a mărturisit artista.

Artista a mărturisit că, după venirea pe lume a fiului lor, Amir, și după finalizarea perioadei de alăptare, problema a devenit mult mai evidentă. În acel moment, a realizat că nu mai poate amâna intervenția și a decis să facă schimbarea la care se gândea de multă vreme.

„M-am operat acum trei săptămâni și am schimbat tot ce a fost în partea de sus. Pot să alăptez, sigur, nu are treabă siliconul cu alăptatul. La 20 de ani, fără minte, fetiță mică și a fost nereușită de atunci. Tot am zis că o să revin să refac greșeala care a fost făcută atunci, chiar dacă nu ați văzut-o vizibil că a fost o greșeală”, a explicat ea.

Sursa foto: Social media

Motivul pentru care artista a a amânat această decizie

Vedeta a explicat că, pentru ea, dorința de a deveni mamă a avut mereu prioritate în fața preocupărilor legate de aspectul fizic. Din acest motiv, a acceptat ani întregi situația și a evitat să recurgă la intervenția respectivă, în ciuda disconfortului resimțit.

„Tot am lăsat timpul să treacă, apoi pe la 24 de ani am vrut să fac copii și nu am reușit, după am început demersurile când am aflat că Armin nu poate să facă copii. Am început să mergem la tot felul de controale și așa au trecut anii, până am zis că pentru mine pe primul loc e să fac copil și nu contează cum arăt eu.

Fac copil după care rezolv problema la un sân. L-am făcut pe Amir, am alăptat un an și după alăptare se vedea și mai rău defectul. Era un sân în sus și unul în jos. Am și o bustieră pe care o port non-stop”, a povestit Claudia Puican într-un videoclip publicat pe TikTok.

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Motivul real pentru care Claudia Puican nu mai vrea să aibă copii cu Armin Nicoară: ”A fost ceva rău!”

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