O noapte de distracție l-a lăsat fără 19.000 de euro. Bărbat din China, jefuit de o tânără în Mamaia

Un caz neașteptat a avut loc pe litoralul românesc, acolo unde un turist chinez a rămas fără ceasul de lux pe care îl avea. Deși trebuia să fie o seară de distracție, totul s-a transformat într-un coșmar pentru cetățeanul străin.

O noapte într-un club din Mamaia a dus la un eveniment neplăcut. Un turist chinez a fost jefuit de o tânără pe care o cunoscuse în acea seară. O anchetă este acum în desfășurare, iar detaliile pe care autoritățile le-au descoperit despre modul în care femeia a acționat i-a surprins. Bărbatul s-a ales cu o pagubă de nici mai mult, nici mai puțin de 19.000 de euro.

Un turist chinez a fost jefuit în Mamaia

Bărbatul de cetățenie chineză a depus plângere la poliție, imediat ce și-a dat seama că ceasul său de lux, în valoare de 19.000 de euro, a fost furat. Autoritățile au început deja verificările, iar din primele informații, suspecta ar fi o tânără pe care a cunoscut-o în clubul din Mamaia. Modul în care tânăra a acționat i-a surprins pe toți, mai ales că turistul nu s-a gândit că ar putea să aibă parte de o asemenea experiență.

Cei doi au petrecut câteva momente împreună, iar apoi s-au îndreptat spre cazarea bărbatului. Următoarea zi, femeia nu se mai afla în camera de hotel, însă ce i-a atras atenția a fost că nici ceasul de lux pe care îl purta pe mână nu mai era.

Ce a făcut suspecta după ce l-a jefuit pe turistul chinez

Din primele informații, suspecta ar avea vârsta de 27 de ani și locuiește în județul Ilfov, acolo unde anchetatorii au ajuns la scurt timp după depunerea plângerii. Aceasta a fost reținută și dusă la audieri, iar acum se află în arest la domiciliu. Ea a recunoscut fapta și a explicat polițiștilor că nu mai are ceasul de lux pe care l-a furat. Suspecta spune că a vândut obiectul unui alt bărbat cu 10.000 de euro. Cercetările au continuat până când anchetatorii au ajuns la cumpărătorul ceasului, astfel că au reușit să recupereze bunul și să îl înapoieze turistului chinez păgubit.

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