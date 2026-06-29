Motivul real pentru care Claudia Puican nu mai vrea să aibă copii cu Armin Nicoară: ”A fost ceva rău!”

Claudia Puican și Armin Nicoară au devenit părinți în urmă cu un an, când micuțul Amir-Efrem pe venit pe lume. Deși sunt extrem de fericiți în noul rol, cântăreața recunoaște că experiența maternității a fost mai dificilă decât și-ar fi imaginat, motiv pentru care nu ia în calcul, în prezent, ideea de a avea încă un copil.

Familia lor s-a mărit în primăvara anului 2025, odată cu venirea pe lume a fiului lor, Amir Efrem. Perioada sarcinii nu a fost însă una lipsită de provocări. Claudia Puican s-a confruntat cu mai multe dificultăți și a fost nevoită să reducă ritmul activității profesionale, acordând mai mult timp odihnei pentru a proteja sănătatea sa și a copilului.

După naștere, viața Claudiei Puican s-a schimbat considerabil. Pe lângă responsabilitățile legate de carieră și numeroasele evenimente la care a participat, aceasta a trebuit să gestioneze și provocările specifice primului an de maternitate. Îngrijirea micuțului, programul încărcat și adaptarea la noul stil de viață au reprezentat o perioadă solicitantă atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional.

„Nu îmi mai doresc acum, deocamdată, pentru că, în activitatea mea, mi-a fost un pic mai greu să… nu știu, să alăptez, să-l iau după mine, să am grijă de el, și îmi stă capul nonstop la Amir. Adică, nonstop sunt îngrijorată (…) Acum, sincer, nu sunt pregătită, numai ce a trecut un an, are și el un an și nu sunt pregătită pentru al doilea copil”, a declarat Claudia Puican pe TikTok.

Claudia Puican își dedică timpul său micuțului Amir-Efrem

Artista a mărturisit că atenția sa este concentrată aproape în totalitate asupra fiului său și că grijile de zi cu zi o fac să fie permanent preocupată de bunăstarea acestuia. În această perioadă, Claudia Puican își împarte timpul între proiectele artistice și rolul de mamă, bucurându-se de fiecare etapă alături de familia sa. Deocamdată, extinderea familiei nu se află printre planurile sale, artista fiind concentrată pe creșterea lui Amir-Efrem și pe echilibrul dintre viața personală și cea profesională.

„Pur și simplu am fost foarte stresată anul acesta, cu alăptarea, cu drumurile, cu cântările, cu urcă scările, coboară, cu pompele de sâni după mine, deci a fost ceva rău. Nu a fost ceva ușor, să zic așa. Am avut și o experiență urâtă, așa, cu nașterea și, sincer, nu sunt pregătită pentru al doilea copil”, a mai spus Claudia Puican.

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