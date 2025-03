Clipe terifiante pentru cea mai sexy concurentă de la ”Insula Iubirii”! S-a întâmplat fără anestezie: ”A fost cel mai oribil lucru din viața mea, nu doresc așa ceva nici dușmanilor mei!”

Maria de la ”Insula Iubirii” a fost internată de urgență în Capitală, după ce medicii din Brașov nu au reușit să îi amelioreze durerile de stomac cu care aceasta se confrunta de zile bune. Pentru CANCAN.RO, concurenta a dezvăluit ce diagnostic i-au pus doctorii într-un final, dar și prin ce clipe de coșmar a trecut în urma intervenției suferite în București.

Maria de la ”Insula Iubirii” a trecut prin clipe de coșmar din cauza unei probleme de sănătate pe care a depistat-o cu greu, după zile întregi în care durerile de stomac nu i-au dat pace. Concurenta de la Antena 1 s-a simțit atât de rău încât a ajuns pe mâna medicilor, în Brașov. De acolo însă, doctorii au trimis-o de urgență la Capitală pentru a-și face mai multe investigații, lucru care s-a și întâmplat.

Pentru CANCAN.RO, Maria Covasă a povestit prin ce experiență dureroasă a trecut odată ajunsă în București, dar și ce diagnostic i-au pus specialiștii:

”Din cauza oboselii, am început să mă simt din ce în ce mai rău acum câteva zile. Nu puteam să mai mănânc deloc și m-am panicat foarte tare. Aveam febră, frisoane, vărsături. Am mers la spital, în Brașov, unde mi-au spus că am luat un virus și că de aceea stomacul meu acceptă doar mâncare fiartă și apă plată. Situația nu s-a îmbunătățit, ci dimpotrivă, așa că am devenit de urgență la București.

Am crezut că îmi fac analize și mă reîntorc acasă, însă m-au internat și m-au băgat pe perfuzii. Cea mai urâtă parte a fost că a trebuit să fac endoscopie. A fost cel mai oribil lucru din viața mea, nu doresc așa ceva nici dușmanilor mei! Practic, mi-au băgat un cablu cu o cameră pe gât lung de 38 de cm. A fost extrem de dureros. Mi-au făcut anestezie locală doar, cu un spray care mi-a amorțit partea gâtului, dar a fost horror”, a spus Maria de la ”Insula Iubirii”.

Ce diagnostic i-au pus medicii

Chiar dacă endoscopia a fost o experiență extrem de neplăcută, Maria Covasă a primit, într-un final, și un diagnostic și tratamentul aferent. Așadar, acum concurenta de la ”Insula Iubirii” poate răsufla ușurată.

”Am gastrită antrală eritematoasă, adică o inflamație a mucoasei stomacului, și intestin iritabil. Mi-au dat tratament și regim. Nu am voie alcool, dulciuri, mâncăruri grase, sucuri cu acid și trebuie să am trei mese regulate pe zi. Pot mânca morcovi, cartofi, dovlecei, spanac, salată verde, pui fiert sau pește.

Renunț definitic la sucuri, mi-au spus să beau doar apă, ceai de tei sau de mușețel. Mă bucur că mi-au trecut durerile. Mă simt mult mai bine și clar voi reduce stresul și oboseala, nu vreau să mai trec prin așa ceva în viața mea”, a încheiat tânăra pentru CANCAN.RO.

