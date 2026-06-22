Clive Davis, producătorul muzical al artiștilor de la Hollywood, a murit. Avea 94 de ani

Clive Davis, avocat și una dintre cele mai influente personalități din indutria muzicală din America, a murit la vârsta de 94 de ani. Producătorul muzical a devenit cunoscut mai ales pentru rolul său de mentor al unor superstaruri precum Whitney Houston, Bruce Springsteen, Sean Diddy Combs, Kelly Clarkson sau Alicia Keys.

La începutul acestui an, Clive Davis a fost internat în spital în urma unei afecțiuni a căilor respiratorii superioare și a fost externat câteva zile mai târziu. Decesul său, survenit în apartamentul său din Manhattan, a fost confirmat de purtătoarea sa de cuvânt, Aliza Rabinoff, care a transmis și o declarație din partea familiei sale.

Clive Davis a murit înconjurat de familie și cei dragi

A murit luni, 22 iunie, la reședința sa din New York City, înconjurat de familie și cei dragi. Cei patru copii ai săi, Fred, Lauren, Mitchell și Doug, au publicat apoi o declarație pe rețelele sociale prin care au confirmat vestea.

„Pentru lume, tatăl nostru a fost o legendă iconică a muzicii, a cărui viziune, instinct și căutare neobosită a excelenței au modelat coloana sonoră a nenumărate vieți. El a descoperit, a îndrumat și a susținut cei mai mari artiști din istoria muzicii moderne, lăsând o amprentă de neșters asupra culturii, care va dăinui generații întregi. Pentru familia sa, Clive a fost tatal și bunicul, prezența constantă din centrul vieților noastre, sursa de înțelepciune, putere, încurajare și iubire necondiționată. Indiferent cât de extraordinare au fost realizările sale profesionale, el nu a pierdut niciodată din vedere ceea ce conta cel mai mult: oamenii pe care îi iubea. De-a lungul fiecărui capitol al vieții sale remarcabile, familia a rămas cea mai mare mândrie și cea mai profundă bucurie a lui Clive. Astăzi, îl sărbătorim nu doar ca pe o personalitate de seamă a cărei influență a schimbat muzica pentru totdeauna, ci și pe omul care a condus familia noastră cu grație, generozitate și bunătate. Ne va lipsi foarte mult, îl vom prețui mereu și îi vom purta iubirea cu noi pentru tot restul vieții noastre.”, se arată în mesajul acestora.

Clive Davis a urcat treptat în ierarhia Columbia Records, ajungând în cele din urmă președinte al companiei. I se atribuie adesea meritul de a fi lansat carierele unor artiști precum Bruce Springsteen, Janis Joplin, Chicago, Billy Joel, Earth, Wind & Fire, Aerosmith, Pink Floyd și mulți alții. După ce a fost concediat de la Columbia în 1973, a fondat Arista Records, semnând contracte cu artiști precum Aretha Franklin, Alicia Keys și trupa irlandeză Westlife.

Spre deosebire de alți magnați ai industriei muzicale a căror influență a scăzut odată cu înaintarea în vârstă, puterea lui Clive Davis părea să crească, acoperind multiple genuri și case de discuri. În ultimii ani ai vieții, el coordona carierele tuturor, de la Barry Manilow până la câștigătoarele emisiunii „American Idol”, Carrie Underwood și Kelly Clarkson. Iar gala sa exclusivă dinaintea premiilor Grammy, organizată în fiecare an începând din 1975 în seara de sâmbătă dinaintea ceremoniei de duminică, a continuat să fie o instituție.

„Talentul lui Clive a fost întotdeauna acela de a vedea și auzi ceea ce alții nu văd și nu aud”, a spus fostul președinte Barack Obama într-un mesaj video difuzat la gala din acest an.

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