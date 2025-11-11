Acasă » Știri » Coaliția a făcut marele anunț: Câți bugetari vor fi concediați în 2026

Coaliția a făcut marele anunț: Câți bugetari vor fi concediați în 2026

11/11/2025
Coaliția a făcut marele anunț: Câți bugetari vor fi concediați în 2026
Decizia luată pentru reducerea personalului / Sursa foto: Shutterstock

Guvernul a ajuns la o înțelegere privind reducerea cheltuielilor cu personalul, măsură ce va aduce economii importante la bugetul de stat. Varianta convenită prevede o diminuare a acestor costuri cu aproximativ 1,7 miliarde de lei, printr-o reformă ce urmează să fie aplicată începând cu anul 2026.

Executivul își propune să eficientizeze structura administrativă și să reducă presiunea asupra bugetului public, fără a afecta în mod semnificativ activitatea instituțiilor. Conform estimărilor, reducerea de 10% a personalului ar putea duce la concedierea a aproximativ 13.000 de angajați din sectorul public.

„Există un acord cu privire la pachetul pe administrația locală și centrală. Varianta agreată este pe formula de reducere a cheltuielilor de personal în 2026 față de cele din 2025 cu 10 %”, a declarat Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.

Câți bugetari vor fi concediați în 2026

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a precizat că reforma nu presupune neapărat desființarea posturilor ocupate. Astfel că reducerea va fi aplicată diferențiat, în funcție de nevoile fiecărei instituții și de gradul de ocupare al posturilor.

„Nu toate UAT-urile vor trebui să reducă posturi ocupate, sunt UAT-uri care trebuie să reducă doar posturi vacante pentru că organigrama nu este ocupată în întregime, deci nu e necesară eliminarea unor posturi ocupate”, a mai spus acesta.

Sursa foto: Facebook – Cseke Attila

Proiectul final va fi elaborat de Ministerul Dezvoltării, iar coaliția de guvernare a decis și formarea unui grup de lucru care să propună măsuri pentru stimularea economiei. Conform acordului, administrațiile locale vor trebui să reducă totalul posturilor cu 30%, incluzând funcțiile vacante, însă efectivul de angajați disponibilizați nu va depăși 20%. Astfel se preconizează că procentul va fi de 10%.

O altă variantă analizată lasă la alegerea autorităților locale posibilitatea de a decide cum vor fi reduse cheltuielile, fie prin ajustarea salariilor, fie prin reducerea personalului. Măsura ar urma să fie temporară, aplicată doar în cursul anului viitor, până la 1 ianuarie 2027, când vor apărea noile grile de personal.

„Având în vedere și faptul că avem angajați cu sporuri pentru gestionarea fondurilor europene, există o marjă de acțiune acolo unde autoritatea locală consideră că este necesar acest lucru”, a explicat ministrul Dezvoltării.

