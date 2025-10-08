Acasă » Exclusiv » Cod roșu în toată țara, dar celebra artistă era sub… prosop! Vedeta a sfidat vremea de afară pentru o clipă de relaxare: “Nu mă mai tem nici de ploi, nici de ciclon!”

Cod roșu în toată țara, dar celebra artistă era sub… prosop! Vedeta a sfidat vremea de afară pentru o clipă de relaxare: “Nu mă mai tem nici de ploi, nici de ciclon!”

08/10/2025
Furtună, ploi torențiale și vânt puternic? Nicio problemă pentru diva care și-a făcut programare la masaj chiar și atunci când meteorologii anunțau cod roșu! Școlile s-au închis, străzile sunt pustii, iar specialiștii anunțau un ciclon care părea că va doborî totul…Totuși, vedetele par să trăiască după propriile lor reguli! CANCAN.RO are imagini spectaculoase cu artista care a sfidat „uraganul”, datorită…psihologului! Da, ați citit bine, iar toate detaliile le găsiți în rândurile de mai jos.

Și pe ploaie și pe vânt, masajul rămâne…sfânt! 🙂 În timp ce țara era cuprinsă de panică, după ce meterologii au anunțat cod roșu, Claudia Ghițulescu i-a ascultat sfatul psihologului. După o căsătorie eșuată, o sarcină pierdută și mai multe cumpene în viața ei, artista a apelat la ajutor specializat pentru a se vindeca de rănile trecutului, iar acum nu îi mai este frică de nimic. Nici măcar de…un ciclon! Vedeta ne-a oferit declarații exclusive despre terapia care i-a schimbat viața!

Claudia Ghițulescu s-a răsfățat în timpul ciclonului

Claudia Ghițulescu a sfidat ciclonul cu un masaj balinez

După ce a trecut prin mai multe greutăți, vedeta a simțit că îi fuge pământul de sub picioare. Ba chiar a recunoscut în urmă cu ceva timp că se află în depresie, așa că nu a mai stat pe gânduri și a apelat la ajutor specializat, iar ședințele au ajutat-o. Acum, nu doar că și-a traumele, dar nu îi mai este frică de nimic. S-a spus ceva de un ciclon? Floare la ureche pentru Claudia Ghițulescu. Cântăreața a mers la masaj și a fost protejată de furtună de către…bailandeze.

„Nu mă mai tem nici de ploi, nici de ciclon! Viața mea s-a schimbat complet datorită psihologului meu! De când lucrez cu ea în programele de dezvoltare personală, viața mea s-a schimbat radical. Nu mai am frici, sunt mereu în echilibru emoțional și recunoscătoare pentru tot ceea ce viața îmi oferă. Am înțeles că nu am de ce să mă sperii nici măcar de o ploaie torențială sau de un ciclon.”, ne-a declarat Claudia Ghițulescu

Claudia Ghițulescu a devenit neînfricată

În timp ce majoritatea oamenilor își schimbă dispoziția odată cu vremea, se sperie de vânt sau se panichează când meteorologii anunță codul roșu, Claudia Ghițulescu sfidează ciclonul și se răsfață în voie. Furtuna, vijelia și ploile torențiale nu îi pot strica buna stare. Dacă vă întrebați cum reușește, vedeta a oferit detalii pentru CANCAN.RO

„Starea mea de bine nu mai depinde de vreme, ci de credința că Dumnezeu este lângă mine în fiecare clipă. Aseară am fost la un masaj în centrul Bucureștiului, la un salon cu specific balinez. M-am simțit ca în Bali, iar atmosfera era absolut minunată. Apoi, am avut o întâlnire online cu psihologul. Ne-am răsfățat sub energia lunii pline: am pus dorințe, am făcut meditații și ne-am încărcat cu vibrații pozitive. În timp ce alții se temeau de furtună, eu alegeam să văd frumusețea din viață. Mereu văd partea frumoasă a vieții și m-am bucurat de energia de la luna plină, nu cu frica de ciclon…”, a mai spus vedeta pentru CANCAN.RO

