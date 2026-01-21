Codin Maticiuc, stupefiat de cum arată Mario Iorgulescu după 6 ani de stat în Italia: „Încerc să-mi aleg foarte bine cuvintele”

Declarații de ultim moment din partea lui Codin Maticiuc, invitatul din cadrul ediției de miercuri, 21 ianuarie, a emisiunii Dan Capatos Show. Actorul a vorbit despre cum îl vede pe Mario Iorgulescu în ultima perioadă. Actorul a mărturisit că felul în care Mario se prezintă acum l-a surprins și l-a făcut să-și reamintească de cum îl știa înainte. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate.

Actorul Codin Maticiuc, fost prieten cu Mario Iorgulescu (Vezi AICI detalii despre relația lor de amiciție), a discutat pe larg cu celebrul Dan Capatos despre interviul pe care fiul lui Gino l-a acordat în exclusivitate site-ului CANCAN.ro tocmai în Italia.

„Pentru mine, a fost cumva un șoc să-l văd așa. Într-adevăr, are acele probleme pe care le-a sesizat toată lumea, însă nu atât de grave încât să nu le poată gestiona.”

Codin Maticiuc, stupefiat de cum arată Mario Iorgulescu

El a explicat că îl cunoaște pe Mario de mult timp și că au fost prieteni, dar totul s-a schimbat din cauza comportamentului nepotrivit pe care fiul lui Gino îl avea.

„Eu îl cunosc pe Mario. Când era mai tânăr, era un băiat prezentabil, care atrăgea atenția când intra într-o cameră. Acum, felul în care se prezintă m-a surprins.”

Codin a vorbit și despre distanța pe care a luat-o față de Mario.

„Chiar am fost amici, ne-am îndepărtat la un moment dat, era inevitabil. Încerc să-mi aleg foarte bine cuvintele, pentru că e un om aflat la greu. N-aș vrea să lovesc un om când este jos, iar el este jos. Eu îl cunosc pe Mario de când era mult mai tânăr și el. Îl știm cu toții un băiat prezentabil, care atrăgea atenția când intra într-o cameră”, a declarat Codin Maticiuc în exclusivitate pentru Dan Capatos Show.

Codin a mai spus: „Îl arăt așa cum e. Unii oameni spun că e rău, dar eu prezint realitatea, fără să exagerez.”

Și despre energia pe care Mario o transmite în ultimul timp, Codin a mărturisit:

„Mi s-a părut extrem de interesant să-l văd cum se prezintă și să-l aud vorbind. Este un băiat care atrage atenția oriunde merge și se simte asta imediat.”

