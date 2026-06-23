Codruța Filip, primele declarații despre o nouă relație după divorțul de Valentin Sanfira: ”Mulțumesc lui Dumnezeu!”

Au trecut doar câteva luni de la divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira, însă artista încearcă să își regăsească echilibrul. Invitată la Dan Capatos Show, cântăreața a vorbit despre perioada dificilă prin care trece și despre metoda care o ajută să meargă mai departe. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Deși despărțirea a fost una dureroasă, Codruța spune că a găsit refugiu în muncă. Artista recunoaște că și-a umplut programul până la refuz pentru a nu lăsa loc gândurilor. Vezi emisiunea integrală aici!

„În general muncesc foarte mult și trebuie să recunosc că poate am făcut lucrul ăsta și pentru că eu consider că este un mecanism de apărare. Mă ajută să nu las timp să mă gândesc la altele. Merg acasă, mă pun la somn și iar o iau de la capăt. A fost din inițiativă proprie și așa am considerat eu că refugiul în muncă mă ajută. Iubesc ceea ce fac. Faptul că lansez foarte multă muzică și sunt non-stop în studio mă ajută să evoluez și să merg mai departe mult mai ușor.”

Cariera merge mai bine ca niciodată

În timp ce viața personală a trecut prin schimbări grele, cariera artistei pare să traverseze una dintre cele mai bune perioade. Codruța spune că agenda ei este plină de concerte și evenimente.

„Am foarte multe evenimente. Mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt extraordinar de recunoscătoare pentru tot ce mi se întâmplă. O văd ca pe o răsplată de la Dumnezeu. Când îți ia pe o parte, parcă te recompensează pe alta.”

După divorț, mulți s-au întrebat dacă artista este pregătită să își refacă viața sentimentală. Răspunsul ei este unul cât se poate de clar. Codruța ne-a recunoscut că primește atenție și mesaje din partea admiratorilor, însă spune că nu poate lua în calcul o nouă poveste de dragoste în această perioadă.

„Mă întreabă lumea dacă primesc mesaje pe rețele. Da, primesc. Dar nu sunt deschisă, pentru că mi se pare mult prea devreme și nu sunt vindecată. Nu simt că acum este perioada în care am nevoie de o relație. Am nevoie să mă regăsesc ca om. Nici măcar nu concep așa ceva. Nu mă pot gândi la o relație. Este foarte devreme. Acum cred că muzica este cea care trebuie să mă ajute și cea asupra căreia trebuie să mă focusez. Nu este momentul. Pur și simplu nu mă simt pregătită.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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