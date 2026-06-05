Compania românească de stat care cucerește Europa și America. A intrat pe o nouă piață importantă

Antibiotice Iași, companie listată la Bursa de Valori București și aflată în portofoliul statului, își extinde prezența internațională. Totodată, raportează o majorare a exporturilor către Statele Unite și intrarea pe o nouă piață europeană, cea din Spania.

Pentru anul 2026, compania estimează o creștere de aproximativ 25% a vânzărilor pe piața din Statele Unite. Reprezentanții acesteia vorbesc despre accelerarea procesului de internaționalizare, evidențiat prin revenirea pe un trend ascendent în SUA și extinderea pe noi piețe din Europa. Evoluțiile sunt prezentate ca dovadă a competitivității pe piețe mature și a consolidării poziției de producător farmaceutic cu prezență internațională.

Plus de 25% în Statele Unite

Statele Unite sunt considerate o piață-cheie pentru extinderea internațională a companiei, generând în prezent circa 15% din totalul exporturilor. La final de mai 2026, principalul distribuitor american a încheiat cu succes un audit realizat la unitățile de producție din Iași. Astfel, a confirmat respectarea standardelor stricte de calitate și conformitate cerute pe această piață.

Această evaluare pozitivă întărește o colaborare strategică derulată de peste 13 ani. În acest mod, poate fi susținută în timp prin creșterea constantă a volumelor livrate.

După o scădere temporară în 2025, influențată de incertitudini comerciale și de reglementare, livrările către Statele Unite au intrat din nou pe creștere în 2026, revenind la evoluția pozitivă din perioada 2020–2024. Odată cu stabilizarea condițiilor de piață și menținerea cererii pentru medicamente esențiale, compania estimează pentru acest an un avans de aproximativ 25% al vânzărilor pe piața americană, comparativ cu 2025.

„Această evoluție susține perspective favorabile pentru consolidarea poziției Antibiotice pe una dintre cele mai importante și exigente piețe farmaceutice din lume. Compania este prezentă pe piața americană cu un portofoliu format din opt produse antiinfecțioase injectabile sterile și substanța activă Nistatină, utilizată în fabricarea de produse antifungice. De peste un deceniu, Antibiotice își menține poziția de lider mondial în producția de substanță activă Nistatină iar din 2017, Nistatina produsă de companie este recunoscută de United States Pharmacopeia (USP) drept standard internațional de referință pentru calitate.”, transmite ATB.

Debut în Spania

În același timp, compania își extinde activitatea în Europa prin pătrunderea pe piața din Spania, considerată una dintre cele mai competitive din sectorul farmaceutic. Trei medicamente destinate tratării afecțiunilor cardiovasculare vor fi distribuite prin intermediul unui partener important din retailul farmaceutic spaniol.

Colaborarea este susținută de un acord pe termen de trei ani, cu posibilitatea creșterii volumelor în funcție de cererea de pe piață. Prima livrare a avut loc la sfârșitul lunii mai. Valoarea totală a livrărilor este estimată la circa 5 milioane de euro până la finalul contractului.

Parteneriatul oferă companiei oportunitatea de a-și consolida poziția în Spania și de a accesa, ulterior, noi piețe internaționale prin rețeaua extinsă a distribuitorului, activ în peste 100 de țări.

La sfârșitul anului 2025, exporturile au reprezentat aproximativ 41% din cifra de afaceri a companiei. În primul trimestru din 2026, vânzările de produse finite și substanțe active s-au ridicat la 15,8 milioane de dolari. Practic, un nivel similar celui din perioada anterioară, în ciuda unui context internațional dificil, marcat de fluctuații ale pieței.

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