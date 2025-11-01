Concurenta care a făcut circ la Asia Express, dar acum vrea să participe din nou! „Cred că a fost prea multă tensiune acumulată înainte”

Catinca Zilahy și fiica ei, Calina, au făcut parte din suita de curajoși care au acceptat în acest an provocarea Asia Express. Cele două au făcut echipă pe Drumul Eroilor, însă acesta s-a dovedit unul destul de dificil pentru ele. Chiar și așa, au plecat casă cu multe lecții importante, iar aventura a schimbat chiar și relația dintre ele.

Catinca și Calina și-au dorit să treacă prin cea mai dură experiență și au pornit în aventura Asia Express. Competiția s-a dovedit una destul de dificilă pentru cele două, iar numeroase lucruri le-au îngreunat parcursul în competiție și le-au nemulțumit. Astfel, au fost prima echipă ce a părăsit show-ul.

Calina vrea din nou la Asia Express

Deși au părăsit primele competiția, Catinca și Calina s-au întors din Asia Express cu multe lecții importante. Experiența a fost una revelatoare pentru cele două, iar Calina chiar și-ar dori să o mai încerce și a doua oară. Nu a fost momentul potrivit pentru ea, dar acum este sigură că s-ar descurca mult mai bine.

Deși de-a lungul competiție au fost aspru judecate, experiența le-a îmbogățit cu mult și chiar a schimbat relația mamă–fiică. Acestea sunt cu mult mai apropiate acum și ar spune, din nou, „da” provocării.

„A fost o experiență interesantă și revelatoare din multe puncte de vedere. Am descoperit anumite chestii la care trebuie să mai lucrăm, și una și cealaltă. Pentru Calina, în principal răbdarea. (…) Poate momentul nu a fost fericit (n.r. în care au participat la Asia Express) pentru că era o perioadă foarte tensionată pe plan personal la Calina. Cred că a fost prea multă tensiune acumulată înainte”, a declarat Catinca Zilahy, la Xtra Night Show.

„Lucrurile au mers până acolo”

Deși în plan personal experiența a fost una benefică pentru Catinca și Calina, cele două au trecut și prin momente dificile. Comportamentul lor a fost aspru judecat, iar fanii emisiunii nu au fost prea blânzi.

„Acum, sunt sigură că pe Calina a afectat-o un pic mai mult pentru că tocmai cei care i-au criticat comportamentul au avut același gen de comportament, dacă nu mai rău ca ea, i-au trimis tot felul de mesaje, de la jigniri la supoziții la amenințări cu moartea. Lucrurile au mers până acolo”, a mai spus Catinca Zilahy.

