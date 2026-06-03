Acasă » Știri » Concurenta de la Survivor 2026 care s-a despărțit de iubit, imediat după ce s-a întors în România. Visa la nuntă, dar i-a dat papucii

Concurenta de la Survivor 2026 care s-a despărțit de iubit, imediat după ce s-a întors în România. Visa la nuntă, dar i-a dat papucii

De: Irina Vlad 03/06/2026 | 07:53
Concurenta de la Survivor 2026 care s-a despărțit de iubit, imediat după ce s-a întors în România. Visa la nuntă, dar i-a dat papucii
Concurenta de la Survivor 2026 care s-a despărțit de iubit, imediat după ce s-a întors în România. Visa la nuntă, dar i-a dat papucii
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Maria Dumitru a fost una dintre cele mai rezistente concurente la Suvivor 2026. Fosta „războinică” a pierdut duelul cu Bibi și Ramona, prietenele sale, și a fost elimnată din competiție după 17 săptămâni. Noi am aflat că, la scurt timp de la revenirea în România, Maria s-a despărțit de iubitul său. Ce a dat-o de gol, de fapt? 

Maria Dumitru a intrat în competiția Suvivor 2026 după trei săptămâni de la începerea show-ului, în luna februarie, și a reușit să reziste în total 17 săptămâni. Pe ultima sută de metri, fosta concurentă din tribul ”Războinicilor” a fost eliminată în urma unei confruntări cu două dintre fostele sale colege de trib.

Maria Dumitru s-a despărțit de iubit după ce s-a întors de la Survivor/ sursă foto: social media

Maria Dumitru s-a despărțit de iubit după Survivor 2026

Cu doar câteva săptămâni înainte de marea finală, în ultima ediție a show-ului din 24 mai, doar fetele au fost în pericol de eliminare, băieții fiind protejați. În urma voturilor din consiliu, Ramona și Bibi au fost trimise la duel pentru eliminare. Acestora li s-a alăturat Maria, propusă la eliminare de către Lucian Popa, deținătorul colanului de imunitate, care a avut șansa să influențeze soarata unei concurente. În urma confruntării dintre cele trei, Maria a fost cea care a plecat acasă.

„Cumva emoțiile m-au dat peste cap. Am intrat pe traseu, dar nu reușeam să mă coordonez. Așa mi-a fost scris, până la urmă. Îmi pare rău că nu merg mai departe, dar dacă atât mi-a fost scris, atunci nu am ce face”, a spus Maria Dumitru.

Primul lucru pe care l-a făcut Maria în momentul în care a ajuns în camera de hotel a fost să-și sune iubitul, potrivit imaginilor difuzate în emisiunea „După junglă”. Mai mult, la începutul lunii aprilie, când Maria a ajuns în România, bărbatul a așteptat-o la aeroport. Revederea a fost „ca la carte”, cu flori, îmbrățișări și sărutări, însă iată că, în cele 2 luni care au urmat, ruptura s-a produs. Fosta „războinică” și-a actualizat statusul amoros pe Facebook și a șters toate pozele cu iubitul ei.

Câți bani a primit Maria Dumitru la Survivor 2026

Maria Dumitru a rezistat 17 săptămâni la Survivor 2026, însă ea nu a intrat de la început, ci după trei săptămâni. Pentru fiecare stage petrecut în joc, fosta războinică a încasat câte 1.500 de euro, ceea ce înseamnă că a plecat acasă cu 25.500 de euro.

La scurt timp după eliminare, Maria a vorbit liber despre experiența trăită la Survivor și despre lecțiile pe care le-a învățat pe parcursul celor 17 săptămâni petrecute în Republica Dominicană. Participarea în show a schimbat-o profund și a ajutat-o să își descopere resurse interioare pe care nici nu știa că le are.

„Survivor m-a schimbat enorm. Cred că este cea mai intensă și autentică experiență pe care am trăit-o vreodată. Acolo nu mai există confort, mască sau control asupra lucrurilor mici. Înveți să funcționezi altfel, să îți depășești limitele și să apreciezi lucruri pe care înainte le considerai normale. M-am descoperit foarte mult acolo și am realizat cât de puternică pot fi, inclusiv în momentele în care credeam că nu mai am resurse.”, a spus Maria Dumitru.

Întoarsă în România, cea mai frumoasă concurentă de la Survivor 2026 a fost cerută de soție. Avem imaginile

Ajuns în România, Gigi Burger a spus adevărul despre Gabi Tamaș: „Este cel mai mare..” Ce se întâmpla când camerele de filmat se opreau

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
825 lei amendă pentru toți șoferii din România care uită să facă acest lucru banal, după ce parchează mașina. Unii dintre ei vor afla abia acum că se dă amendă pentru așa ceva
Știri
825 lei amendă pentru toți șoferii din România care uită să facă acest lucru banal, după ce parchează…
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este condiția
Știri
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și…
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de pesticide
Mediafax
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de...
Omul de afaceri din Timiș care și-a pierdut fiica în condiții misterioase în Malta a aflat, după ani de căutări și întrebări, cauzele decesului
Gandul.ro
Omul de afaceri din Timiș care și-a pierdut fiica în condiții misterioase în...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă în sistemul public
Adevarul
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă...
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Băuturile și alimentul care nu trebuie să lipsească din dieta femeilor după 45 de ani
Mediafax
Băuturile și alimentul care nu trebuie să lipsească din dieta femeilor după 45...
Parteneri
Cine este Claudia Dumitru, femeia care i-ar fi cucerit inima lui Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu? E cunoscută în lumea mondenă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Claudia Dumitru, femeia care i-ar fi cucerit inima lui Rareș Cojoc după divorțul...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Biserica lui Becali și-a deschis porțile. Imagini, în premieră, din interiorul lăcașului de cult: „Nu va semăna cu nimic din ce există în România”
Click.ro
Biserica lui Becali și-a deschis porțile. Imagini, în premieră, din interiorul lăcașului de cult: „Nu...
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski. „Nu va duce la nimic bun”
Digi 24
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski....
Dacia plătește chiar și 200.000 de lei angajaților care își dau demisia
Promotor.ro
Dacia plătește chiar și 200.000 de lei angajaților care își dau demisia
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
go4it.ro
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Omul de afaceri din Timiș care și-a pierdut fiica în condiții misterioase în Malta a aflat, după ani de căutări și întrebări, cauzele decesului
Gandul.ro
Omul de afaceri din Timiș care și-a pierdut fiica în condiții misterioase în Malta a...
ULTIMA ORĂ
825 lei amendă pentru toți șoferii din România care uită să facă acest lucru banal, după ce parchează ...
825 lei amendă pentru toți șoferii din România care uită să facă acest lucru banal, după ce parchează mașina. Unii dintre ei vor afla abia acum că se dă amendă pentru așa ceva
O fostă legendă a echipei Liverpool a fost diagnosticată cu cancer: „Nu am intenționat să fac ...
O fostă legendă a echipei Liverpool a fost diagnosticată cu cancer: „Nu am intenționat să fac public acest lucru”
Au rupt logodna după numai un an! Cei doi actori și-au spus „adio”: „Au rămas în relații de ...
Au rupt logodna după numai un an! Cei doi actori și-au spus „adio”: „Au rămas în relații de prietenie”
TEST IQ | Identificați numărul 028 din această iluzie optică inversată
TEST IQ | Identificați numărul 028 din această iluzie optică inversată
Ce a găsit Mirela Vaida acasă după ce a petrecut două luni la Asia Express: „M-au așteptat ...
Ce a găsit Mirela Vaida acasă după ce a petrecut două luni la Asia Express: „M-au așteptat cu flori la aeroport și cu oalele pe foc!”
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care ...
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este condiția
Vezi toate știrile