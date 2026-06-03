Concurenta de la Survivor 2026 care s-a despărțit de iubit, imediat după ce s-a întors în România. Visa la nuntă, dar i-a dat papucii

Maria Dumitru a fost una dintre cele mai rezistente concurente la Suvivor 2026. Fosta „războinică” a pierdut duelul cu Bibi și Ramona, prietenele sale, și a fost elimnată din competiție după 17 săptămâni. Noi am aflat că, la scurt timp de la revenirea în România, Maria s-a despărțit de iubitul său. Ce a dat-o de gol, de fapt?

Maria Dumitru a intrat în competiția Suvivor 2026 după trei săptămâni de la începerea show-ului, în luna februarie, și a reușit să reziste în total 17 săptămâni. Pe ultima sută de metri, fosta concurentă din tribul ”Războinicilor” a fost eliminată în urma unei confruntări cu două dintre fostele sale colege de trib.

Maria Dumitru s-a despărțit de iubit după Survivor 2026

Cu doar câteva săptămâni înainte de marea finală, în ultima ediție a show-ului din 24 mai, doar fetele au fost în pericol de eliminare, băieții fiind protejați. În urma voturilor din consiliu, Ramona și Bibi au fost trimise la duel pentru eliminare. Acestora li s-a alăturat Maria, propusă la eliminare de către Lucian Popa, deținătorul colanului de imunitate, care a avut șansa să influențeze soarata unei concurente. În urma confruntării dintre cele trei, Maria a fost cea care a plecat acasă.

„Cumva emoțiile m-au dat peste cap. Am intrat pe traseu, dar nu reușeam să mă coordonez. Așa mi-a fost scris, până la urmă. Îmi pare rău că nu merg mai departe, dar dacă atât mi-a fost scris, atunci nu am ce face”, a spus Maria Dumitru.

Primul lucru pe care l-a făcut Maria în momentul în care a ajuns în camera de hotel a fost să-și sune iubitul, potrivit imaginilor difuzate în emisiunea „După junglă”. Mai mult, la începutul lunii aprilie, când Maria a ajuns în România, bărbatul a așteptat-o la aeroport. Revederea a fost „ca la carte”, cu flori, îmbrățișări și sărutări, însă iată că, în cele 2 luni care au urmat, ruptura s-a produs. Fosta „războinică” și-a actualizat statusul amoros pe Facebook și a șters toate pozele cu iubitul ei.

Câți bani a primit Maria Dumitru la Survivor 2026

Maria Dumitru a rezistat 17 săptămâni la Survivor 2026, însă ea nu a intrat de la început, ci după trei săptămâni. Pentru fiecare stage petrecut în joc, fosta războinică a încasat câte 1.500 de euro, ceea ce înseamnă că a plecat acasă cu 25.500 de euro.

La scurt timp după eliminare, Maria a vorbit liber despre experiența trăită la Survivor și despre lecțiile pe care le-a învățat pe parcursul celor 17 săptămâni petrecute în Republica Dominicană. Participarea în show a schimbat-o profund și a ajutat-o să își descopere resurse interioare pe care nici nu știa că le are.

„Survivor m-a schimbat enorm. Cred că este cea mai intensă și autentică experiență pe care am trăit-o vreodată. Acolo nu mai există confort, mască sau control asupra lucrurilor mici. Înveți să funcționezi altfel, să îți depășești limitele și să apreciezi lucruri pe care înainte le considerai normale. M-am descoperit foarte mult acolo și am realizat cât de puternică pot fi, inclusiv în momentele în care credeam că nu mai am resurse.”, a spus Maria Dumitru.

Întoarsă în România, cea mai frumoasă concurentă de la Survivor 2026 a fost cerută de soție. Avem imaginile

Ajuns în România, Gigi Burger a spus adevărul despre Gabi Tamaș: „Este cel mai mare..” Ce se întâmpla când camerele de filmat se opreau