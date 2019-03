Contesa de la Asia Express a făcut o ”cură cu hot-dog” la shopping!

Una dintre vedetele de la Asia Express a făcut o ”cură cu hot-dog” la shopping. După ce a slăbit 12 kilograme în probele de foc ale unuia dintre cele mai dure reality show-uri din România, contesa de la Asia Express a trecut pe la fast-food. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile savuroase.(CITEȘTE ȘI: CÂND CREDEA CĂ NU O OBSERVĂ NIMENI, IUBITA LUI SMILEY ȘI-A MÂNGÂIAT BURTICA! E ÎNSĂRCINATĂ GINUȚA?!)

Zilele trecute, Ana Morodan, o antreprenoare de succes care a devenit cunoscută publicului larg după ce a participat alături de Adrian Teleșpan la concursul "Asia Express", a fost întâlnită într-un renumit centru comercial situat în partea de nord a Capitalei.

Îmbrăcată în stilul care a consacrat-o și într-o formă de zile mari, „contesa digitală" de la Asia Express a mers la cumpărături împreună cu o prietenă. După ce a petrecut minute bune printre rafturile magazinului și a pus în coș tot felul de lucruri, vedeta nu a ratat ocazia și a dat o tură și pe la fast-food-ul din centrul comercial. Acolo unde și-a potolit foamea cu… cel mai ieftin preparat culinar.

Cu toate că a slăbit 12 kilograme după concurs, Ana Morodan pare dispusă să recupereze kilogramele pierdute. Astfel că vedeta a făcut o adevărată "cură cu hot-dog". Chiar în drum spre mașină, contesa de la Asia Express a înfulecat cu poftă din gustosul crenvurșt.

A ajuns la psihiatru

"Am făcut stres post-traumatic, conform psihiatrului. Am crezut că mi-am pierdut și mintea în India, nu doar kilograme. Mi-a zis că am fost foarte epuizată înainte să plec (sindromul burn out)… Mi se părea că vorbește o voce cu mine, că sunt atacată energetic.. (…) Asia Express este cea mai dură și șocantă experiență pe care am trăit-o vreodată", a declarat vedeta, în urmă cu ceva timp.

