Credeai că le-ai văzut pe toate? Cum a apărut pe stradă această femeie celebră din România

De: Maria Roșca 30/11/2025 | 17:05
Pe o vreme nu tocmai prietenoasă, una dintre acele zile în care nici să stai degeaba nu îți vine, Ana Morodan a sfidat orice reacție la factorii meteorologici ori climatici. Contesa digitală a făcut spectacol pe străzile din nordul Capitalei.

Când credea că nu își mai poate impresiona comunitatea cu nimic nou, Ana Morodan a mai gândit o schemă de marketing. Din contesa digitală a mai fost un singur pas până la regina ploii.

Ana Morodan a făcut spectacol în București

Pe o zi în care și să stai în pat pare greu, Ana Morodan a sfidat lenea și meteosensibilitatea și a făcut parada modei în ploaie. Îmbrăcată într-o ținută țiplă, un corset din dantelă albă și o pereche de cizme înalte, peste genunchi, în drum spre o ședință foto, contesa digitală a renunțat la umbrelă și s-a apărat de ploaie cu ajutorul unui sac din plastic. Și dacă tot s-a prezentat așa, de ce să nu profite de ocazie și să fac ”puțin” show?! După ce s-a filmat în toată splendoarea, imaginile s-au viralizat pe o rețea de socializare.

Ana Morodan/ sursă foto: Instagram

”Nu ai avut bani de umbrelă?!”

Așa cum cel mai probabil era de aștepta, postarea Anei Morodan a strâns o mulțime de reacții din partea urmăritorilor săi. Mare parte dintre ei au gustat gluma divei și chiar au apreciat îndrăzneala de care a dat dovadă.

Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge,...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Numai în fundul gol mai atragi priviri… grea viața de azi

Mare-i grădina ta, doamne

Nu ai avut bani de o umbrelă?

Te ador! Mor după simțul tău al umorului și faptul că ești reală și superbă

Te duceai la ”fun” event sau erai la plimbarea de după-masă? Ținuta e top!

Cred că toți avem nevoie de o persoană ca Ana în viața noastră

Ești monumentală!

Mamaaa, sigur ai murit de frig. Sau ți-a țiunut sacul?!

 

