Credeai că le-ai văzut pe toate? Cum a apărut pe stradă această femeie celebră din România

Pe o vreme nu tocmai prietenoasă, una dintre acele zile în care nici să stai degeaba nu îți vine, Ana Morodan a sfidat orice reacție la factorii meteorologici ori climatici. Contesa digitală a făcut spectacol pe străzile din nordul Capitalei.

Când credea că nu își mai poate impresiona comunitatea cu nimic nou, Ana Morodan a mai gândit o schemă de marketing. Din contesa digitală a mai fost un singur pas până la regina ploii.

Ana Morodan a făcut spectacol în București

Pe o zi în care și să stai în pat pare greu, Ana Morodan a sfidat lenea și meteosensibilitatea și a făcut parada modei în ploaie. Îmbrăcată într-o ținută țiplă, un corset din dantelă albă și o pereche de cizme înalte, peste genunchi, în drum spre o ședință foto, contesa digitală a renunțat la umbrelă și s-a apărat de ploaie cu ajutorul unui sac din plastic. Și dacă tot s-a prezentat așa, de ce să nu profite de ocazie și să fac ”puțin” show?! După ce s-a filmat în toată splendoarea, imaginile s-au viralizat pe o rețea de socializare.

”Nu ai avut bani de umbrelă?!”

Așa cum cel mai probabil era de aștepta, postarea Anei Morodan a strâns o mulțime de reacții din partea urmăritorilor săi. Mare parte dintre ei au gustat gluma divei și chiar au apreciat îndrăzneala de care a dat dovadă.

Numai în fundul gol mai atragi priviri… grea viața de azi

Mare-i grădina ta, doamne

Nu ai avut bani de o umbrelă?

Te ador! Mor după simțul tău al umorului și faptul că ești reală și superbă

Te duceai la ”fun” event sau erai la plimbarea de după-masă? Ținuta e top!

Cred că toți avem nevoie de o persoană ca Ana în viața noastră

Ești monumentală!

Mamaaa, sigur ai murit de frig. Sau ți-a țiunut sacul?!

