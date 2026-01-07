Crimă în Capitală! Un bărbat și-a ucis fratele pentru o datorie de 200 de lei. Ireal ce a făcut imediat după

O ceartă izbucnită între doi frați a degenerat într-o adevărată tragedie, soldată cu moartea unuia dintre ei, într-un cartier din sectorul 2 al Capitalei. Un conflict aparent banal, amplificat de consumul de alcool, s-a transformat într-o crimă care i-a uimit și pe polițiști.

O crimă a avut loc într-un cartier din sectorul 2 al Capitalei, unde un conflict izbucnit între doi frați s-a încheiat tragic. Cei doi bărbați, în vârstă de 40 și 51 de ani, au petrecut timp împreună în locuința unuia dintre ei, consumând alcool. Atmosfera aparent relaxată s-a schimbat radical după câteva ore, când între frați a izbucnit o ceartă aprinsă, care a degenerat rapid într-un conflict violent.

Potrivit informațiilor obținute din anchetă, discuțiile tensionate s-au transformat într-o bătaie în toată regula. Fratele mai mic l-ar fi lovit pe cel mai mare cu pumnii și picioarele, până când acesta a căzut inconștient pe podea. În loc să ceară ajutor medical sau să sune la numărul de urgență 112, agresorul ar fi părăsit locuința, lăsându-și fratele în urmă.

După câteva ore, bărbatul s-a întors în casă, moment în care a realizat gravitatea situației: fratele său murise. Conștient de fapta comisă, acesta și-a făcut bagajele și s-a prezentat, în cursul nopții, la Secția 7 de Poliție din București, unde le-a spus agenților că și-a ucis fratele. Polițiștii l-au însoțit imediat la adresa indicată, iar la fața locului au confirmat cele relatate.

Cazul a fost preluat de echipa Serviciului Omoruri, care a efectuat cercetarea la fața locului și a demarat audierile. După mai multe ore de investigații, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzația de omor. În cursul zilei de astăzi, acesta urmează să fie prezentat în fața magistraților de la Tribunalul București, cu propunere de arestare preventivă.

