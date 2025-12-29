Ce s-a întâmplat cu asistenta care a ajutat-o pe fiica regretatei Codruța Notar din Sibiu să comită crima. Primele informații oficiale

Codruța Notar, o femeie în vârstă de 59 de ani din Sibiu, a fost ucisă cu sânge rece chiar de propria fiică, ajutată de o asistentă medicală din Cisnădie. Cele două au plănuit în detaliu moartea femeii și au crezut că au scăpat basma curată. Însă, acum acestea au ajuns în atenția autorităților. Ce s-a întâmplat cu asistenta care a ajutat-o pe fiica regretatei Codruța Notar?

Potrivit anchetatorilor, în iunie 2024 fiica victimei i-ar fi strecurat acesteia substanțe sedative în ceai. După ce femeia a adormit, asistenta medicală implicată i-ar mai fi injectat o cantitate de sedativ suficientă pentru a-i provoca decesul. Pentru a se asigura că victima nu supraviețuiește, cele două ar fi asfixiat-o și cu o pernă. Fapta a fost atent mascată pentru a părea un deces survenit din cauze naturale.

Ce s-a întâmplat cu asistenta medicală

În acest caz ancheta a fost declanșată oficial după ce un apropiat al femeii ucise a sesizat autoritățile. Persoana respectivă le-ar fi spus polițiștilor că există neconcordanțe între declarațiile fiicei și situația de fapt, menționând și existența unor neînțelegeri mai vechi între mamă și fiică.

Așa cum spuneam, complice ar fi fost o asistentă medicală de 46 de ani, din Cisnădie, care ar fi ajutat la procurarea substanțelor necesare. Cele două ar fi acționat în iunie 2024, în locuința victimei situată pe strada Vlahuță din Sibiu.

Atât fiica regretatei Codruța Notar, cât și asistenta medicală au fost reținute în data de 27 decembrie. Procurorii au solicitat arestarea preventivă a celor două pentru infracțiunea de omor calificat, dosarul fiind în prezent analizat de instanță.

De asemenea a apărut și prima reacție a spitalului unde asistenta lucra. Se pare că în urma celor întâmplat contractul acesteia de muncă a fost suspendat și a fost demarată o investigație internă.

„În legătură cu ancheta în care este cercetată asistenta medicală, angajată a unității noastre, arătăm că, până în prezent, nu am primit nicio solicitare din partea autorităţilor competente pentru furnizarea de documente/informații referitoare la acest caz. Toate informațiile pe care le deținem în acest moment sunt doar cele prezentate în comunicatele din spațiul public. În acest context, începând cu data de 29.12.2025, a fost dispusă suspendarea de drept a contractului individual de muncă al asistentei medicale, conform art. 50 alin. 1 lit g din Codul muncii. De asemenea, a fost demarată o investigație internă cu privire la gestionarea medicației cu regim special în Camera de Gardă (locul unde îşi desfăşura activitatea asistenta). Dacă vor exista solicitări din partea autorităților, vom extinde investigațiile în funcție de cerințe”, se arată în comunicatul Spitalului Orășenesc Cisnădie.

Ambele femei au recunoscut faptele, asistenta în totalitate, iar fiica parțial. Ele sunt cercetate penal pentru omor calificat. Asistenta riscă până la 25 de ani de închisoare, iar fiica, în calitate de membru al familiei, poate primi o pedeapsă sporită de până la 30 de ani.

