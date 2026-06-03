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Criminalul Florentinei, declarații uluitoare din închisoare. De ce a înjunghiat-o mortal pe mama copilului său

De: Alina Drăgan 03/06/2026 | 21:25
Criminalul Florentinei, declarații uluitoare din închisoare. De ce a înjunghiat-o mortal pe mama copilului său
Criminalul Florentinei, declarații din închisoare
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O nouă tragedie a avut loc în România zilele trecute. Florentina, o tânără de doar 24 de ani, a fost ucisă de Daniel, partenerul său. Totul s-a întâmplat sub privirile îngrozite ale fiului acestora, în vârstă de 5 ani. În urma celor întâmplate, bărbatul a fost reținut și a făcut acum primele declarații. Ce spune acesta după ce și-a ucis concubina?

Potrivit informațiilor din anchetă, un conflict din cauza geloziei ar fi izbucnit între cei doi parteneri. Bărbatul suspecta că iubita lui îl înșală, iar pe fondul consumului de alcool a atacat-o. Într-un moment necugetat, Daniel a luat un cuțit de bucătărie și a înjunghiat-o de mai multe ori pe Florentina. În momentul crimei, în casă se aflau și rudele bărbatului, mama și fratele acestuia.

Criminalul Florentinei, declarații din închisoare

După ce și-a ucis partenera, criminalul a fugit, fratele lui fiind cel care a sunat la 112 și a anunțat tot ce s-a întâmplat. La câteva ore distanță, Daniel a fost găsit de către autorități în podul unei case din apropiere și a fost reținut.

Acum, acesta a făcut primele declarații din închisoare. Acesta susține că nu a intenționat să își ucidă iubita și regretă tot ce s-a întâmplat. De asemenea, întrebat dacă a premeditat fapta sau a acționat la impuls, bărbatul a spus că a fost o ieșire de moment și nu își amintește exact tot ce s-a întâmplat.

„Am intrat în panică, n-am vrut să fac așa ceva niciodată. Îmi asum că o iubesc și regret foarte mult cât voi trăi pe fața pământului. Regret foarte mult. Nu, niciodată. Ne-am iubit foarte mult, nu au fost certuri între noi. Ne-am împăcat mereu pentru copil, a fost totul bine. Nu știu ce s-a întâmplat în ziua respectivă, încerc să îmi amintesc totul”, a spus criminalul, potrivit emisiunii „Viața fără filtru”.

Deși criminalul Florentinei a spus că își iubea partenera și nu a vrut să îi facă rău, mama victimei susține că fiica sa era amenințată constant cu moartea și agresată fizic de Daniel. În trecut, femeia spune că l-a reclamat la poliție și că, ulterior, a fost și ea agresată fizic de acesta.

 

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