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Cristian Boureanu, declarații neașteptate despre colegii de la Survivor. Motivul pentru care s-a simțit dat la o parte

De: Emanuela Cristescu 07/06/2026 | 19:54
Cristian Boureanu, declarații neașteptate despre colegii de la Survivor. Motivul pentru care s-a simțit dat la o parte
Boureanu. Sursa foto Social media
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Fostul deputat Playboy Cristian Boureanu (53 de ani) a ieșit la atac cu detalii din culisele Survivor. Fostul concurent a povestit despre o perioadă în care lucrurile n-au fost deloc roz și îm care simțit din plin distanța grupului.

El a spus că primele săptămâni au fost cele mai grele, nu doar din cauza condițiilor, ci și din cauza atmosferei din echipă. Ajuns în mijlocul unei echipe mult mai tinere, Boureanu a spus că integrarea a fost dificilă și că a simțit destul de clar că nu este „de-al lor” la început.

Boureanu, detalii din culisele Survivor

Primele săptămâni au fost, după spusele lui, un amestec de adaptare grea și priviri reci, până când lucrurile s-au mai așezat. Fostul deputat a mai declarat că el n-a avut experiență sportivă a celorlalți concurenți, dar că a încercat să facă față tuturor provocărilor.

Boureanu
Boureanu. Sursa foto Social media

„Mi-a fost greu prima lună, pentru că eu eram singurul din altă generație și până când oamenii au început să îl cunoască pe Cristian Boureanu omul, nu ce văzuseră ei pe la televizor și atunci a fost foarte greu și fiind și din afara generației lor, a fost tentația de a fi exclus. După lună, lucrurile s-au aranjat și plus partea sportivă la mine.

Să concurez cu oameni de 22 de ani sau de 19 ani… (…) Gabi e sportiv, Adi e sportiv (…) Lucian are 43, Iron Man, omul se antrenează șapte ore. Eu nu cred că fac șapte ori… Poate într-o lună, dacă pun și yoga”, a spus acesta.

Concurenții care i-au ajuns la inimă

Boureanu a spus că pe parcrus lucrurile s-au mai schimbat și că a reușit să lege conexiuni cu câțiva dintre colegi, fără strategii complicate sau calcule de joc. El a mărturisit că s-a înțeles cel mai bine cu Gabi Tamaș și Patricia Vizitiu.

„A însemnat foarte mult să ajung la unificare. Aici a contat și parteneriatul și strategia alături de Gabi, de Patricia, oameni de generația mea și oameni cu o experiență de viață foarte mare, oameni cu care nu trebuie să discuți de multe ori. Te uiți în ochi și ai o înțelegere, înțelegerea se respectă. Nu e vorba de mari strategii”, a mai spus el.

Fostul soț al Valentinei Pelinel a părăsit „Survivor România” 2026 chiar înaiinte de marea finală. Cu toate că n-a pus mâna pe marele premiu, el a plecat acasă cu 52.500 de euro, o sumă „frumușică”.

VEZI ȘI: Ce sumă uriașă a primit eliminatul Cristian Boureanu, de la Antena 1, pentru cele 21 de săptămâni la Survivor 2026

Prima reacție a lui Cristian Boureanu după eliminarea de la Survivor. Ce spune despre competiție

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