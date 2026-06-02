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Cu ce probleme se confruntă Ana Morodan, după ce a anunțat că se retrage din online: ”Investigații în 3 țări”

De: Denisa Crăciun 02/06/2026 | 23:10
Cu ce probleme se confruntă Ana Morodan, după ce a anunțat că se retrage din online: ”Investigații în 3 țări”
Problemele continuă pentru Ana Morodan/ sursa foto: social media
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Ana Morodan, cunoscută drept „Contesa digitală”, a decis să se retragă pentru o perioadă din mediul online. Cu toate acestea, recent, aceasta a postat din nou. Mesajul publicat de ea scoate la suprafață faptul că problemele de sănătate cu care se confruntă continuă.

Ana Morodan este una dintre cele mai cunoscute și apreciate influencerițe din România. Aceasta trece prin momente dificile și asta pentru că se confruntă cu probleme de sănătate despre care nu a oferit prea multe detalii. Totuși, a anunțat că se va retrage o perioadă din mediul online. De curând, vedeta a postat un mesaj neașteptat pe rețelele de socializare, care sugerează că problemele continuă.

Ce a postat Ana Morodan pe Instagram, după ce a anunțat că ia o pauză

„Contesa digitală” a anunțat vineri, 29 mai, faptul că se confruntă cu ceva probleme de sănătate. Din acest motiv, a decis să se retragă o perioadă din activitatea pe care o desfășoară în mediul online. Totuși, recent a revenit pe Instagram, acolo unde a postat o imagine de la aeroport și a spus că a făcut investigații în trei țări diferite. În plus, pe lângă analizele și investigațiile făcute, vedeta s-a întâlnit la Madrid cu doi prieteni și a imortalizat momentul.

Aci mi-s. N-am crăpat încă. Îmi trăiesc visu’. Visu’ vieții a fost să-mi fac analize și investigații în 3 țări, a scris Ana Morodan pe Instagram.

Problemele continuă pentru Ana Morodan/ sursa foto: social media
Problemele continuă pentru Ana Morodan/ sursa foto: social media

Când revine Ana Morodan

Aceasta a explicat atunci când a făcut anunțul că nu știe cât va dura pauza pe care a ales să o ia. Pe de altă parte, ea a învățat că sănătatea este pe primul loc.

Nu știu dacă această perioadă va dura o săptămână, o lună sau mai mult. Știu doar că sufletul și sănătatea mea au nevoie de atenția pe care am oferit-o atât de mult timp tuturor celorlalți oameni și proiecte, dar nu mie (…) Restul le reluăm când o să fie momentul. Pentru că uneori cea mai importantă muncă se întâmplă în liniște, departe de priviri, acolo unde începe vindecarea, a explicat Ana Morodan pe rețelele de socializare.

VEZI ȘI: Ana Morodan se retrage din online! Mesajul îngrijorător transmis de ”contesa digitală”

Vedeta din România care a avut relații cu doi bărbați în același timp: „Am 42 de ani”

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