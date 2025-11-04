Cu ce se ocupă sora fraților Tate. Cum arată și ce meserie are Janine

Cunoscuți pentru controverse și prezența lor constantă în media, Andrew și Tristan Tate au atras atenția globală. Janine Tate preferat să fie mai discretă și a ales un drum opus, fiind dedicată studiului și carierei juridice, fără să profite de faima fraților săi.

Andrew și Tristan Tate sunt cunoscuți de toată lumea, devenind faimoși pentru opiniile lor controversate și pentru felul în care și-au transformat viața într-un adevărat spectacol mediatic. Mai puțini însă știu că în aceeași familie există și o a treia voce, complet diferită: Janine Tate, sora lor mai mică. În timp ce frații caută atenția publică și controversele, aceasta și-a construit o viață discretă, concentrată pe studiu și muncă, devenind avocat în Statele Unite fără să profite de notorietatea familiei.

Familia Tate are rădăcini complexe. Tatăl, Emory Andrew Tate Jr., născut în Chicago, a fost pasionat de logică și limbi străine, devenind mai târziu un maestru de șah apreciat pentru creativitate. Disciplina tatălui și rigurozitatea au fost combinate cu sensibilitatea și pragmatismul mamei lor, Eileen Ashleigh Tate, britanică, care a lucrat ca asistent social. Aceste influențe au fost interpretate diferit de fiecare copil: Andrew și Tristan au ales vizibilitatea, în timp ce Janine a construit o carieră solidă, bazată pe educație și profesionalism.

Janine Tate are o carieră juridică

După liceul din Luton, Janine s-a mutat în Statele Unite, studiind Dreptul la University of Kentucky. Metodică și dedicată, a fost admisă în Baroul din Kentucky în 2017 și a lucrat în domeniul dreptului corporativ, sănătății și asigurărilor. Cariera ei s-a extins către poziții de responsabilitate în corporații importante, unde a gestionat litigii complexe, rămânând totodată departe de luminile reflectoarelor. Spre deosebire de frații ei, a evitat scandalurile și controversele, construindu-și o reputație profesională solidă și respectată. Relația sa cu Andrew și Tristan este distantă; ea este menționată rar în interviurile celor doi. Andrew Tate a spus într-un podcast că „sora mea este feministă, locuiește în America și nu suntem în cea mai bună relație”.

