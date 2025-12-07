Acasă » Altceva Podcast » Cu cine locuieşte fiica Ronei Hartner, la doi ani de la moartea artistei. A sacrificat totul pentru ea!

Cu cine locuieşte fiica Ronei Hartner, la doi ani de la moartea artistei. A sacrificat totul pentru ea!

De: David Ioan 07/12/2025 | 11:31
Cu cine locuieşte fiica Ronei Hartner, la doi ani de la moartea artistei. A sacrificat totul pentru ea!
Rita, singurul copil pe care l-a avut Rona Hartner / Sursă foto: captură TV

La doi ani de la dispariția actriței și cântăreței Rona Hartner, fiica sa, Rita Sumalya, se pregătește să pășească într-o nouă etapă a vieții. Tânăra, care pe 5 ianuarie va împlini 18 ani, locuiește în prezent în Franța, la Toulon.

Deși timpul a trecut, legătura dintre mamă și fiică rămâne puternică, păstrată prin amintiri și gesturi pline de dragoste.

Rita Sumalya locuiește la Toulon, în apartamentul mamei sale

Rita duce mai departe moștenirea artistică și sensibilitatea celei care i-a fost model și sprijin, iar lecțiile primite de la mama sa continuă să îi fie un reper în drumul spre maturitate.

Fiica regretatei artiste nu este singură. Aceasta trăiește în apartamentul pe care Rona Hartner reușise să îl cumpere și să îl decoreze înainte de moarte, alături de bunica sa și de unchiul Reon, fratele Ronei. Cei doi au făcut sacrificii importante, punându-și propria viață pe plan secund pentru binele nepoatei.

rita rona hartner
Rona Hartner alături de Rita, fiica ei/ sursă foto: Facebook

Sumalya se află sub tutela unchiului său până la împlinirea vârstei de 18 ani, moment în care va deveni majoră și va putea lua decizii pe cont propriu.

„Sumalya stă în Franța, la Toulon (în apartamentul pe care apucase Rona să-l achiziționeze și decoreze) cu bunica (mama Ronei, care fiindcă nu s-a mai întors în Canada de la moartea Ronei a pierdut pensia acordată de statul canadian) și unchiul Reon (fratele Ronei, căruia i-a încredințat tutela fiicei sale și care lucrează de la distanță pe fusul orar al Canadei pentru a sta cu fata)”, a declarat o apropiată a familiei pentru Viva.ro.

Potrivit sursei citate, Rita intenționează să își deschidă un salon de frumusețe, un plan care marchează începutul independenței sale.

„Tornada Rona” trăiește prin amintirile și planurile fiicei sale

La sfârșitul săptămânii trecute, familia și prietenii Ronei Hartner s-au adunat la Cimitirul Bellu Catolic din București pentru parastasul de doi ani. Rona s-a stins din viață pe 23 noiembrie 2023, în aceeași zi în care, cu șase ani mai devreme, murise și Stela Popescu. La comemorare a fost prezentă și fiica artistei.

„Am venit aseară din Canada cu o escală la Zurich. Este o întâlnire tristă a noastră, a familiei Ronei acum, în acest final de săptămână. Suntem triști că Rona nu mai este printre noi. Măcar nu mai suferă… Ăsta e singurul lucru care mă consolează – dacă se poate spune asta”, a declarat Rinda, sora artistei.

Rinda a vorbit și despre moștenirea lăsată de sora sa:

„Sora mea, Rona, ne-a lăsat în urmă amintiri frumoase. Ne-a lăsat o carte cu mărturisirile ei. Mai sunt câteva exemplare. Ne-a lăsat atâtea filme în care o putem vedea, picturi, care au rămas în casă… Ne-a lăsat multe, ca să nu fie uitată. Așa cum a plecat ea, cu zâmbetul pe buze, așa a fost ea toată viața ei, ca o tornadă. Ea așa spunea, că e Tornada Rona, și așa i se spunea; așa îi spuneau oamenii. A venit și mama mea, fratele meu, fiica Ronei, a venit și Sumayla. Ea este bine. Învață de acasă de un an. În ianuarie va fi majoră și își va deschide un salon”, a mai spus Rinda.

Astfel, la doi ani de la pierderea dureroasă, familia Ronei Hartner încearcă să păstreze vie memoria artistei, în timp ce fiica sa, Rita Sumalya, se pregătește să își construiască propriul drum, inspirată de forța și energia celei care a fost supranumită „Tornada Rona”.

