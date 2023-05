Drumul României la Eurovision 2023 s-a oprit în semifinala a doua, astfel că Theodor Andrei n-a reușit să ducă țara noastră în finala concursului muzical. Prestația tânărului în vârstă de 19 ani, de la Liverpool, a fost aspru criticată în mediul public, inclusiv de către foști participanți ai Eurovision. Mai mult decât atât, parcursul lui Theodor în cadrul concursului muzical a fost prezis chiar înainte ca acesta să urce pe scenă. CANCAN.RO a stat, însă, de vorbă cu Monica Anghel, care în urmă cu 21 de ani a reușit să claseze România pe locul 9 în finala concursului european. Părerea artistei despre prestația țării noastre de anul acesta o puteți descoperi în rândurile de mai jos!

În data de 11 mai, Theodor Andrei a urcat pe scena din Liverpool, acolo unde a avut loc semifinala a doua a Eurovision 2023. Alături de tânărul în vârstă de 19 ani au mai fost reprezentanți din 15 state, însă doar 10 au reușit să se califice în finala concursului muzical. Din păcate, țara noastră nu și-a găsit un loc în finală, iar asta pentru că Theodor, care a interpretat piesa D.G.T. (Off and on), nu a reușit să impresioneze prin prestația sa. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Monica Anghel, care alături de Marcel Pavel, în 2002, a obținut locul 9 în finala concursului european, a punctat faptul că în cadrul Eurovision ar trebui să fie trimiși reprezentanți cu experiență.

(NU RATA: Monica Anghel rupe tăcerea! Ce le transmPărerea aristei despre prestația României de anul acesta o puteți descoperi în rândurile de mai jos. ite celor care au acuzat-o că a slăbit cu ajutorul pastilelor: „Eu nu am ceva de ascuns”)

„Cred că acolo trebuie trimis cineva cu experiență„

Monica Anghel a mărturisit că Eurovision a devenit un fenomen care a suferit transformări majore în ultimii ani. Mai mult, deși aceasta a reușit performanța, alături de Marcel Pavel, de a clasa țara noastră în top 10 Eurovision 2002, artista este convinsă că părerea ei asupra concursului nu este băgată în seamă de cineva.

“N-ați văzut ce spune toată lumea… Nu știu, e un fenomen care s-a transformat extraordinar de tare în ultimii ani. Mie nu pot să zic că îmi mai spune ceva, din păcate. Habar nu am cum se fac alegerile. Nu sunt acolo, nu sunt factor de decizie. Anul ăsta înțeleg ca a fost cu televoting. Eu am mai spus, și nu fac referire acum la reprezentantul de anul acesta, cred că acolo trebuie trimis cineva cu experiență. Asta e părerea mea, dar probabil că părerea mea contează prea puțin. Nu cred că o să țină cineva cont de ceea ce spun eu. Lucrurile astea acum se pare că sunt prea puțin importante”, a declarat Monica Anghel, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

(VEZI ȘI: Motivul pentru care Monica Anghel și-a dorit cu ardoare să slăbească. Ține o dietă strictă. Uneori nu mănâncă nimic 24 de ore)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.