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„Andreea Bostănică s-a certat cu o femeie într-un restaurant pentru un bărbat”. După scandalul cu Iuliana Beregoi, influencerița a fost implicată într-o nouă dispută

De: Carmen Gone 15/06/2026 | 13:40
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Aisa Bacs lovește din nou! După ce a stârnit un adevărat val de reacții în mediul online cu dezvăluirile controversate despre presupusa escapadă a lui Mario Fresh din perioada relației cu Alexia Eram, tiktokerița revine în prim-plan cu o nouă poveste care face deja valuri în mediul online. De această dată, protagonista relatării este nimeni alta decât Andreea Bostănică. Tiktokerița face dezvăluiri explozive despre un alt incident într-un restaurant.

Într-un videoclip publicat pe TikTok, Aisa Bacs a povestiti că a fost martora unei scene tensionate petrecute, unde o femeie i-a cerut explicații Andreei Bostănică, în legătură cu iubitul ei, iar discuția ar fi degenerat rapid într-un schimb de replici surprinzător. Întâmplarea ar fi avut loc chiar sub ochii ei și a prietenei sale. Se pare că scandalurile în restaurant se țin scai de Andreea Bostănică. Cum s-ar zice, ziua și scandalul! Vezi mai jos ce s-a întâmplat.

Aisa Bacs spune că se teme pentru viața ei si a familiei sale
Aisa Bacs vorbește despre un nou scandal în care este implicată Andreea Bostănică

Aisa Bacs: „M-a mirat că mă cunoaște”

Potrivit spuselor Aisei, totul a început în weekend, când aceasta a ieșit la restaurant împreună cu cea mai bună prietenă a sa. La un moment dat, în local și-ar fi făcut apariția și nimeni alta, decât Andreea Bostănică. Spre surprinderea tiktokeriței, inflencerița ar fi recunoscut-o imediat și chiar a felicitat-o pentru videoclipurile care au făcut înconjurul internetului în urma scandalului cu Mario Fresh. (VEZI MAI MULTE DETALII)

M-a mirat că mă cunoaște. Mi-a spus că mi-a văzut clipurile cu Mario Fresh și mi-a zis bravo pentru ele. I-am făcut și eu complimente.Nu m-am așteptat la asta, sincer, și nici nu m-am așteptat să mă recunoască, în primul rând. Deci asta denotă că are memorie, că reține lucruri. Și nu era cu maică-sa, așa cum spuneți tot timpul, că e numai cu mă-sa după ea. Nu, era cu o prietenă, s-au așezat la masă….și la masă, ce să vezi, nu erau bătrâni, cum se speculează. Erau oameni de vârsta ei, chiar și Elias Thiess, cum se numește, era acolo. Deci vă dați seama că erau acolo oameni de vârsta ei, nici de cum bătrâni, a povestit Aisa urmăritorilor săi.

Mai mult, cele două ar fi decis să filmeze împreună un TikTok. Însă exact în acel moment lucrurile ar fi luat o turnură neașteptată.

Scânteia care a aprins scandalul

Aisa susține că, în timp ce se afla alături de Andreea Bostănică în zona băilor restaurantului, o femeie necunoscută ar fi început să le privească insistent. La scurt timp, aceasta i-ar fi cerut Andreei să poarte o discuție.

Situația s-ar fi tensionat rapid, iar tonul femeii ar fi devenit din ce în ce mai agresiv. Aisa spune că a intervenit inițial pentru a evita izbucnirea unui scandal într-un loc public, însă Andreea ar fi preferat să afle direct ce avea interlocutoarea de spus.

Tonul fetei era agresiv. Agresiv, tupeist, arogant, nu știu cum să vă explic, dar se vedea că era nervoasă, era supărată. Și atunci mi-am dat seama că ar trebui să mă bag ca să nu iscăm un scandal într-un loc public, a mai povestit tiktokerița.

Andreea Bostănica, acuzată că îi scrie unui bărbat

„Ce treabă ai cu iubitul meu?”

Momentul culminant ar fi venit atunci când femeia ar fi întrebat-o direct pe influenceriță: „Ce treabă ai cu iubitul meu?”. Se pare că de data aceasta, Andreea se afla într-o postură de amantă, potrivit acuzațiilor aduse de femeie, însă înrebarea ar fi luat-o prin surprindere pe influenceriță, neștiind la care se bărbat se referă. Andreea Bostănică a recunoscut că sunt mulți bărbați care îi scriu. Potrivit poveștii relatate de Aisa Bacs, femeia i-ar fi spus numele bărbatului despre care era vorba, iar Andreea ar fi reacționat dând ochii peste cap. Cert este ca influencerița era la curent, iar după cum știm, acest gest exprimă, de regulă, o iritare sau exasperare.

Să revenim! Pentru a lămuri divergența cu femeia, Andreea și-ar fi scos telefonul și i-ar fi arătat mesajele primite de la respectivul bărbat. Mai mult, ultimul mesaj trimis de aceasta ar fi fost unul extrem de clar.

Mi-e scârbă de tine, nu mai scrie, i-ar fi transmis Andreea, conform declarațiilor făcute de Aisa.

Tiktokerița susține că bărbatul ar fi insistat în repetate rânduri să o evite pe influenceriță în oraș și că întreaga situație ar fi pornit de la mesajele trimise de acesta. Mai mult, bărbatul a făcut un întreg scenariu în speranța de a reuși să o vadă pe Andreea, însă aceasta nu a dat curs insistențelor bărbatului.

El, miercuri, era la restaurant, a insistat în mesaje ca Andreea să-l însoțească. Jucați-o pe asta! Deci miercuri, ăsta a invitat-o pe Andreea, aparent era în București. Iar pe doamna gonflabilă a mințit-o că el a ajuns joi. Și vineri a fost cearta asta, ca să înțelegeți și ăla ce mare scenariu și-a făcut: a venit cu o zi înainte, a mințit-o pe asta ca să poată să iasă cu altele. Și i-a scris și prietenii ei Andreei. Doamne, ferească Sfântul!, a mai spus Aisa Bacs.

Aisa Bacs, mesaj dur pentru femeia care a confruntat-o pe Andreea

După incident, Aisa și-a exprimat deschis opinia despre cele întâmplate și a criticat atitudinea femeii care ar fi ales să o tragă la răspundere pe Andreea Bostanică, în loc să-i ceară explicații propriului partener.

Tiktokerița a transmis că femeile nu ar trebui să se atace între ele atunci când apar astfel de situații și că vina ar trebui căutată în primul rând la persoana care încalcă limitele unei relații.

Relatarea a devenit rapid virală, iar internauții s-au împărțit în două tabere. În timp ce unii au apreciat reacția Andreei Bostanică, alții s-au întrebat dacă lucrurile s-au petrecut exact așa cum au fost prezentate de Aisa Bacs.

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CITEȘTE ȘI: Scandalul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi ia amploare. Fostul iubit al șatenei „se bucură că ușor, ușor iese totul la iveală”

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