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Cum a apărut Andreea Popescu pe Instagram. Fanii au crezut că nu văd bine

De: Alina Drăgan 19/06/2026 | 10:59
Cum a apărut Andreea Popescu pe Instagram. Fanii au crezut că nu văd bine
Cum a apărut Andreea Popescu pe Instagram
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Andreea Popescu și-a surprins recent fanii din mediul online. Bruneta a apărut într-o ținută care i-a lăsat fără cuvinte pe internauți. Aceasta și-a pus în valoare silueta trasă prin inel și a îmbrăcat o salopetă extrem de mulată. Internauții au crezut că nu văd bine.

În ultima perioadă a vieții sale, Andreea Popescu a marcat o transformare vizibilă. După cele trei sarcini, bruneta s-a pus serios pe treabă și a reușit să dea jos mai bine de 20 de kilograme. De o perioadă este într-o formă de zile mari și nu ezită să își pună noua siluetă în evidență.

Ei bine, recent, Andreea Popescu și-a luat complet prin surprindere fanii din mediul online. Aceasta nu uită de mișcarea fizică, iar recent le-a prezentat internauților outfitul său pentru sală. Mai exact, aceasta a îmbrăcat o salopetă extrem de mulată, iar internauții au fost șocați de apariția sa. Unii au apreciat din plin ținuta, în timp ce alții au crezut că nu văd bine și au considerat-o puțin exagerată.

Cum a apărut Andreea Popescu pe Instagram /Foto: Instagram

Dan Alexa, adevărul despre relația cu Andreea Popescu

După divorțul de Rareș Cojoc, întreaga atenție a Andreei Popescu pare că s-a concentrat pe Dan Alexa. Chiar weekendul trecut a adus un „maraton” serios pentru cei doi. CANCAN.RO a surprins-o pe brunetă într-o adevărată demonstrație de perseverență. Aceasta a pornit într-o cursă de urmărire prin cluburile din Capitală și a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-i capta atenția lui Dan Alexa.

În urma acestui episod, Dan Alexa a oferit primele declarații despre relația cu Andreea Popescu. Antrenorul a decis să spună, în sfârșit, cum vede el întreaga poveste care l-a avut în prim-plan.

„Andreea este un om minunat și nu cred că trebuie să fie judecată pe baza unor interpretări sau speculații. Nu a existat niciun moment în care să îmi caute atenția sau să mă pună într-o situație nefavorabilă. Realitatea este cu totul alta. Eu am preferat mereu să stau departe de bârfe și de poveștile construite în jurul meu și așa îmi doresc să rămână lucrurile. Sincer, în perioada asta sunt mai fiert pe Mondial decât pe ce se discută în showbiz. Vă mulțumesc!”, a declarat Dan Alexa.

 

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