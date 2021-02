Cum a căzut fosta iubită a lui Bogdan Stelea în plasa întinsă de “fantoma” ex-soției lui Adrian Mutu: “I-am făcut factura, dar nu mi-a mai dat banii”

Laura Alistar nu s-a gândit o clipă că o afaceristă ce poartă chiar numele fostei soții a lui Adrian Mutu îi va da țeapă! Alexandra Dinu ar avea, la rândul ei, o afacere, un salon de înfrumusețare în București, dar asta nu a împiedicat-o să cumpere și apoi să nu plătească. Așa că a fost dată în judecată, iar instanța a dat sentința. CANCAN.RO are detaliile, dar și declarațiile păgubitei și vi le prezintă, în exclusivitate.

Povestea este halucinantă! Fosta iubită a lui Bogdan Stelea ar fi fost înșelată de "fantoma" Alexandrei Dinu, care a cumpărat, dar nu s-a mai obosit să și plătească, deși marfa a fost facturată. Laura Alistar i-ar fi vândut „împricinatei" o ținută vestimentară, dar nu ar fi văzut niciun ban, așa că i-a intentat proces. Istoria nu se încheie, însă, aici. Clienta fostei iubite a legendarului portar al "Generației de Aur" ar profita că poartă un nume identic cu al ex-soției lui Adrian Mutu, pentru a obține diverse foloase.

“Este doar o coincidență de nume”

Chiar Laura Alistar avea să povestească, pentru CANCAN.RO, situația în care a fost pusă și ce are de gând să facă.

"Este doar o coincidență de nume, nu este fosta soție a lui Mutu. Dar se folosește de faptul că are același nume", a explicat, în primă fază, Laura. Iar „portofoliul" pe care îl acoperă "fantoma" noii jurate de la "Românii au talent" ar fi unul vast. Ar avea un salon de înfrumusețare pe care îl promovează cum știe mai bine. "Este o fostă clientă a mea, i-am vândut ceva, i-am făcut factura, dar nu mi-a mai dat banii. Nu a mai binevoit să achite factura. Am dat-o în judecată și acum vedem ce va hotărî instanța. Clienta asta a mea este din Vâlcea, are un salon de înfrumusețare aici, în București… Ea profită de numele ei, cu sponsorizări, cu promovarea salonului", a continuat Laura.

(NU RATA: DECIZIE DE ULTIMĂ ORĂ! FOSTA SOȚIE L-A EXECUTAT PE ADRIAN MUTU PENTRU 140.000 €!)

Iar magistrații de la Judecătoria Sectorului 1 aveau să-i dea dreptate. "Admite cererea de încuviinţare a executării silite. Încuviinţează executarea silită în temeiul titlului executoriu, prin toate modalităţile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului rezultat din titlul executoriu, precum şi a cheltuielilor de executare. Fără cale de atac", este soluția pe scurt.

